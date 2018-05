Mauricio Macri recibió el apoyo de Donald Trump

El presidente Mauricio Macri dialogó ayer por teléfono con su par estadounidense, Donald Trump, en busca de un respaldo explícito a la Argentina en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una nueva línea de financiamiento.

La comunicación, que se extendió por 10 minutos, se concretó desde el despacho presidencial en presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

“Macri compartió con su par estadounidense el desafío de la Argentina de reducir el déficit fiscal, como también acerca del inicio de las conversaciones con el FMI”, destacó un comunicado oficial de Presidencia. Y agregó que también “le agradeció las expresiones de respaldo del subsecretario del Tesoro, David Malpass”, en favor de la Argentina.

A mismo tiempo, se informó que Trump “le ratificó su apoyo a las conversaciones con el Fondo” y que los mandatarios también “dialogaron sobre temas relevantes de la agenda global como el G20, Corea del Norte y la situación de Venezuela”.

En el mercado no descartaban que el mandatario solicite a los Estados Unidos la apertura de swap de alrededor de USD 2.000 millones entre el Banco Central y la Reserva Federal, similar al que ya se tiene con China. Pero esta información no fue oficializada.

Por la tarde, la Casa Blanca difundió un comunicado en el que señaló que “el presidente Donald J. Trump habló hoy con el presidente Mauricio Macri para reforzar la sólida asociación entre Estados Unidos y Argentina. El presidente Trump expresó su fuerte apoyo a los esfuerzos del presidente Macri por transformar la economía de Argentina, y los dos líderes subrayaron la necesidad de mantener el impulso contra el régimen en Venezuela”.

Casi a la par se conocieron declaraciones de voceros del Fondo Monetario Internacional donde aclaran que no plantearon ningún condicionamiento vinculado al tipo de cambio como parte de las negociaciones para otorgarle un crédito stand by a la Argentina.