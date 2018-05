Para desterrar dudas, el Concejo publica en la web detalles sobre el destino de los fondos

Si bien hasta el año pasado los ediles de Santo Tomé no cobraban dietas sino que se distribuían el presupuesto asignado al recinto, la nueva mesa directiva -con el acuerdo de la mayoría de los miembros- decidió regularizar esa situación. Para ello, aprobaron primero una enmienda para establecer que los concejales percibieran una remuneración y luego, una ordenanza reglamentaria en la que estipulaban el monto a cobrar. Sin embargo, la última norma fue vetada por el Ejecutivo por considerar que la enmienda no podría entrar en vigencia hasta que se realice una consulta popular. Pero como esto recién se concretaría en el 2019, decidieron avanzar en la aplicación de un sistema para transparentar la administración de los recursos: publicar detalles de los pagos en su sitio web.

Consultados sobre este tema, dos concejales -Eduardo Etchegaray y Augusto Suaid- coincidieron en la importancia de la difusión de la administración de los recursos del cuerpo deliberativo.

“Ya que no se pudo lograr poner en marcha el otro sistema en el cual se establecía por ejemplo que el monto de las dietas sería de $30 mil y que se harían los aportes a las diferentes cargas sociales y considerando que desde algunos sectores políticos ahora quieren desprestigiarnos, creo que es muy adecuado publicar en internet en qué y cómo se invierten los fondos”, afirmó Etchegaray en diálogo con El Litoral. En este sentido, Suaid también manifestó que “si bien hace varios años se estaba aplicando el sistema de distribución en teoría equitativa entre los concejales, más precisamente desde el 2010 cuando se reformó la Carta Orgánica, en los últimos tiempos los mismos que eliminaron el pago de dietas y fijaron ese método, ahora todo el tiempo estaban tratando de sembrar dudas sobre la administración de los recursos del Concejo”.

“Llamativamente en los últimos tiempos comenzaron a entrar notas de vecinos pidiendo detalles de lo que cobraba cada concejal porque comenzaron a circular versiones de que supuestamente cobrábamos cifras superiores a los $100 mil”, remarcó Suaid a El Litoral.

Y para que los pobladores no tengan que ir hasta el Concejo a pedir información sobre la administración del presupuesto legislativo, a partir de ahora ya pueden conocer detalles a través de la página oficial: www.hcdsantotome.com.ar. Allí, ya están disponibles las rendiciones de diciembre del 2017 y de los tres primeros meses del presente año.

Ingreso mensual, gastos de movilidad, pagos del personal del cuerpo deliberativo, compra de insumos y hasta el monto abonado por servicios están enumerados en cada uno de los balances publicados.