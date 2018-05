Buscan a estudiante y la madre denuncia que la tienen escondida

Familiares de una joven de 14 años, identificada como Alanis Lizet denunciaron su desaparición, ocurrida el lunes por la tarde luego de asistir a clases en el colegio secundario Hipólito Yrigoyen. La madre de la menor, Elizabet González, reveló que su hija “está con un supuesto novio, de nombre Carlos que la tiene escondida”, denunció ante FM Sudamericana.

En tal sentido advirtió que el muchacho tiene una relación con ella hace un año. “El fuma, toma, se droga, es un mal ejemplo para mi hija y no es una relación consentida”, planteó.

“Yo sé que ella está con él. El le dijo a mi hija que estaba enfermo y mi hija parece que se fue a verlo, no sé a dónde. Ese chico es un mentiroso”, acusó la mujer. Sin embargo la policía no la encontró en el domicilio del joven, quien ya fue citado para declarar. “El la está escondiendo”, insistió la madre.

La relación no es consentida por la mamá y según se supo no sería la primera vez que la chica se escapa de su casa para encontrarse con el adolescente de 16 años. “Mi hija se fue varias veces de mi casa para verse con él, sin mi permiso. Una vez le llegué a la casa y estaban ahí. Otra vez los encontré caminando juntos. Tienen una relación sentimental no consentida por mí porque él es mal ejemplo para mi hija, este chico fuma, toma y hasta me contaron que se droga”, enfatizó Elizabet González.

Alanis Lizet fue vista por última vez el lunes por la tarde cuando se dirigía a Educación Física, en el colegio Hipólito Yrigoyen. “Mi hija fue a la escuela y desde ese momento no la vi más. Varios amigos y compañeros me dijeron que la vieron irse hasta la zona del Puerto, pero la buscamos por todos lados”, resaltó.

La adolescente vestía al momento de su desaparición, calzas cortas de color negro, remera azul, zapatillas negras.

En otro orden de cosas, La rectora del Colegio Hipólito Yrigoyen, Cintia Seifer, dijo que la alumna “cumplió con el horario de clases sin problemas”, señaló ante Radio Dos donde añadió: “Vino a clases de educación física por la tarde y cumplió con las clases de la mañana. Estuvo en el horario de 14.30 a 15.30”.