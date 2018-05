Filtraciones provocaron el derrumbe de uno de los muros del Museo de Artesanías

El Museo de Artesanías Tradicionales Folclóricas, ubicado en la esquina de las calles Fray José de la Quintana y Salta, es uno de los pocos edificios coloniales que continúa en pie en una ciudad de 430 años de historia, y ayer registró el derrumbe de uno de sus muros internos de barro, lo que generó el alerta de la comunidad y los trabajadores del lugar. El desprendimiento se produjo por filtraciones de agua que generaron el colapso de la antigua pared y no sólo motivó las inspecciones por parte del cuerpo de bomberos y de la Municipalidad, sino también la clausura de parte del lugar para evitar mayores inconvenientes.

Si bien desde el Instituto de Cultura de la Provincia señalaron que no hay daños estructurales del edificio, extraoficialmente explicaron que desde hace varios años se vienen registrando problemas en la construcción por filtraciones y falta de mantenimiento adecuado para la obra que data del siglo XVIII, sobre todo en las galerías, techos y paredes internas.

Durante la mañana de ayer, en uno de los salones de exposiciones temporales del Museo de Artesanías se produjo el derrumbe de una de las antiguas paredes de adobe, producto de las filtraciones de agua en el lugar. La caída de la mampostería generó temor en los trabajadores del lugar hasta que se hicieron presente agentes de la Municipalidad para corroborar los daños y de los bomberos para señalizar el área e impedir el ingreso de personas a la zona dañada.

Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero, explicó a Radio Dos que no hay riesgos de colapsos o derrumbes, así como tampoco daños estructurales, por lo que comenzarán con tareas de reconstrucción integral en el lugar mediante obras que demandarán una inversión de unos $5 millones. Mientras tanto, el museo quedará clausurado para el público.

Por otra parte, extraoficialmente señalaron a El Litoral que desde hace unos ocho años se vienen solicitando obras de refacción y mantenimiento del museo debido a las filtraciones y problemas que se vienen registrando en las paredes, canaletas, galerías, salones internos y techos que registran un considerable deterioro producido por el agua de lluvia. El Museo de Artesanías funciona como lugar de exposiciones desde 1981 y es patrimonio histórico.