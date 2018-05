Propuesta cultural para pensar el futuro

El viernes a partir de las 18.30 tendrá lugar en el Teatro Vera el encuentro Experiencia Ideas, con acceso libre y gratuito. Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación, con el apoyo del Instituto de Cultura de Corrientes, que tiene como objetivo compartir y pensar la realidad contemporánea nacional y mundial, teniendo en cuenta las transformaciones culturales y las oportunidades que se abren. Se trata de un espacio que propone imaginar las potencialidades del presente siglo pero también reflexionar sobre los cambios que se están viviendo. Qué pasa con la educación, la sexualidad, la vejez, la familia, la economía y la información, son algunos de los tantos interrogantes que serán abordados a través de charlas, stand up, música y otras formas de expresión.

Algunas de las personalidades que formarán parte serán: el humorista Nicolás Braun que brindará un show de stand up: “Cómo están cambiando las cosas. Una mirada con humor sobre la familia en la actualidad”. El periodista Gonzalo Bonadeo será el moderador de un panel en el que participarán el economista Sebastián Campanario, quien se propone reflexionar acerca de la economía no convencional; la ginecóloga y especialista en inteligencia emocional, Florencia Salort; el periodista político Nicolás Lucca y la docente Silvana Mabel Corso, especialista en temas de inclusión social.

Además, habrá un panel de oradores y talentos locales como Mariana Leconte, licenciada en Filosofía, miembro del Conicet, participante de Experiencia Barrio La Olla: Cultura y ciudadanía activa; Marisi López, licenciada en Relaciones Públicas (Uade), miembro de CLT (Conservation Land Trust), entre otros referentes correntinos.