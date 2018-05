Seis partidos por la Copa Palacio

Seis partidos se encuentran programados para esta noche por la primera fecha de la Copa Palacio, tradicional torneo que pone en marcha la temporada 2018 del basquetbol capitalino de primera división.

Regatas Corrientes, último campeón del Torneo Oficial 2017, jugará a primera hora en el estadio de Hércules frente al novel Independiente, del barrio Doctor Montaña.

En la jornada inaugural también se medirán San Martín - Córdoba, Frondizi - 1536 Viviendas, Unión Arroyito - Pingüinos y El Tala - Sportivo.

Los 14 clubes participantes, tanto de Primera A como del Ascenso, fueron divididos en dos grupos, donde jugarán todos contra todos a una rueda, incluyendo un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales y de allí surgirán los finalistas. En ambas instancias se definirá a un solo partido.

El defensor del título es Alvear, que el año pasado le ganó la final a Córdoba. El equipo del barrio Aldana integra la zona B junto con Unión Arroyito, Hércules, El Tala, Sportivo Corrientes, Colón y Pingüinos.

En la zona A estarán Córdoba, Juventus, Regatas Corrientes, San Martín, Frondizi, Malvinas 1536 Viviendas e Independiente.

Programación

Cancha de San Martín

21.15 Frondizi vs. Malvinas 1536 Viv.

22.45 San Martín vs. Córdoba

Cancha de Hércules

21.15 Regatas vs. Independiente

22.45 Hércules vs. Colón

Cancha de El Tala

21.15 Arroyito vs. Pingüinos

22.45 El Tala vs. Sportivo.