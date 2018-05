Tercer tiempo: futbolistas argentinos desprotegidos

Roberto Capará

deportes@ellitoral.com.ar

El lunes se conmemoró el Día del Futbolista Argentino, en respuesta a algún hecho que marcó un hito en su momento. Seguramente algo feliz, nutrido de positivismo.

Hoy hay futbolistas que no sólo no tienen nada para celebrar. No tienen una moneda para poder ingerir algo. Se da esto, en la mayoría de los casos, en los jugadores de los más recientes certámenes denominados Federal, última de las nominaciones de las competencias menores, cargadas de ilusiones, pero negadas de felicidad.

No fue mala aquella idea “grondoniana” para ensanchar la base del fútbol competitivo, para incrementar la cantidad de futbolistas y alejar del ocio a muchos jóvenes. Pero la iniciativa tuvo un faltante, la protección. Esa que, se presume, da la agremiación del sector y el sostén de la organización.

No es sólo el Mandiyú de hoy que acumuló acreencias con sus futbolistas y en los últimos días insisten con sus reclamos para cobrar sus sueldos y poder sobrevivir. En tiempos recientes, algo similar padecieron futbolistas del primer nivel súper profesionalizado pero sin la estabilidad pertinente.

A aquellos de los estratos más bajos de nuestro fútbol, a los “cola de perro”, como decía una vieja vecina paraguaya, si bien se le confeccionan contratos, es el único aparente y débil respaldo que tienen. La cuestionada entidad Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) no los contempla. Es decir, estos jugadores pseudoprofesionales, no tienen palenque donde rascarse.

Es un vacío como el que sufren todos los futbolistas del país una vez que cuelgan los botines. Se salvan unos pocos, quienes ganan sumas superlativas, pero no suman siquiera el diez porciento de esa población específica. Dejan de tener ingresos, no tienen un retiro o jubilación luego de apasionar a sus connacionales, y el gremio no les presta atención. Es un notorio y triste faltante.