Un hombre desapareció en las aguas del río Corriente

Un hombre de unos 57 años es buscado de manera intensa en el río Corriente, desde el lunes por la tarde cuando lo vieron desaparecer entre las correntosas aguas, debajo del puente sobre la Ruta Provincial 24, en jurisdicción de la Comisaría de la localidad de Carolina.

Fuentes policiales revelaron que cerca de las 17 un pescador llamó a la policía para dar aviso de lo ocurrido. Contó que pudo advertir el instante en que una persona era arrastrada hacia las profundidades tras lo cual no volvió a emerger. Lo único que pudo escuchar fueron los gritos de auxilio de esta persona que al cierre de esta edición aún no había sido localizada.

Los pesquisas revelaron que el desaparecido fue identificado como Eduardo Andrés Alvarez (57 años), quien vivía en una casilla precaria, instalada debajo del mencionado puente.

Se desconocen los motivos y la circunstancia en que decidió meterse al agua.

Personal de la Prefectura Naval lanzó durante toda la jornada de ayer embarcaciones de búsqueda, sin embargo hasta anoche no habían podido dar con sus restos.

En lo sucedido tomó intervención la Justicia de Goya, donde se sustancia el expediente del caso.