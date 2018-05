Macri: "Las transformaciones profundas no son fáciles"

El presidente Mauricio Macri, al inaugurar hoy la nueva estación Facultad de Derecho-Julieta Lanteri, de la línea H, sostuvo que "las transformaciones no son fáciles, sobren todo si son profundas", y tras señalar que los cambios "son de la sociedad en su conjunto, no solo de un gobierno", aseguró que "cada vez somos más, los que nos damos cuenta que lo que no podemos hacer es resignarnos, decir que no se puede" .

Además, sostuvo que la obra expresa "una forma de hacer política que arrancó hace muchos años" en la Ciudad de Buenos Aires, y que los vecinos porteños "fueron los primeros en creer que si se podía".



Por la tarde, se reunirá en Córdoba con representantes de la mesa productiva automotriz, un ámbito sectorial que incluye a las principales empresas del sector y a su red de proveedores, y por la tarde encabezará en la Casa Rosada una reunión de seguimiento de gestión del Ministerio de Finanzas.





Ya de regreso en Buenos Aires, a las 16.45 el jefe de Estado encabezará en el Salón Norte de la Casa Rosada una reunión de seguimiento de gestión del ministerio de Finanzas, con el titular de esa cartera, Luis Caputo, y miembros de su gabinete.