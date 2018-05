Criminalistas de la UNNE realizaron exploraciones en el cementerio de Goya

Un equipo de docentes, graduados y estudiantes avanzados de la Carrera de Criminalística de la Universidad Nacional del Nordeste llegó hasta la ciudad de Goya para realizar exploraciones en el cementerio de esa ciudad en el marco de una investigación judicial encarada por la Secretaría Nº7 de DDHH del Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Corrientes, dando continuidad a las investigaciones iniciadas en 2017 por este equipo de criminalistas universitarios.

Estas actividades de pesquisa en terreno son las primeras que se realizan en el marco del convenio de trabajo firmado entre la UNNE y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) habilitados por la justicia para la intervención en la necrópolis goyana.

El equipo de especialistas, estudiantes y docentes en Antropología Forense de la UNNE que llegó a la localidad correntina de Goya se completó con el Licenciado en Antropología Juan Nóbile, integrante del EAAF y la Prosecretaria de la Unidad de DDHH de la Fiscalía Federal de Corrientes, María Isabel Sanauria.

Estas exploraciones se realizan en el marco de una investigación judicial encarada por la Secretaría Nº7 de DDHH del Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Corrientes a cargo del juez Soto Dávila, quién continua con estas investigaciones iniciadas el año anterior por el equipo de la UNNE.

En 2017, el equipo de Antropología Forense de la Carrera de Criminalística realizó un relevamiento planimétrico y documental en el cementerio de Goya “donde detectamos dos lugares de interés para la causa, los que días atrás –por orden judicial- pudimos explorar en conjunto con el EAAF” dijo n ésta oportunidad –relata Streuli- se exploraron los 2 lugares de interés antes identificados “obtuvimos registro fotográfico, fílmico, planimétrico y documental para luego avanzar con la exploración con técnicas arqueológicas. En ambos lugares encontramos restos óseos humanos que procedimos a analizar y cotejar con los datos que obraban en la causa judicial”. Sin embargo, los resultados de la búsqueda fueron negativos en cuanto a intereses judiciales vinculados a la investigación de personas desaparecidas “por lo que no se recolectaron restos óseos para posterior análisis en laboratorio ya que descartamos este paso en campo con la actividad pericial realizada; esto último determinó además que no se realicen los cotejos con el banco de datos genéticos de familiares de desaparecidos” informó el docente criminalista.

Informó finalmente que hasta tanto no surjan nuevos datos de interés en la causa, se descartaron éstos lugares recientemente analizados.

Actividades UNNE - Equipo Argentino de Antropología Forense

La asociación UNNE-EEAF avanzó en ideas y proyectos conjuntos para continuar con la capacitación de estudiantes de Criminalística de la UNNE en el área de Antropología Forense. En éste marco, se avanzó en proyectos para generar cursos y seminarios de capacitación para alumnos de la Carrera en un futuro cercano.

Streuli comentó finalmente que quedan pendientes nuevas intervenciones en el cementerio de Empedrado-Corrientes bajo la misma temática “así podremos continuar con el trabajo conjunto asistiendo al EAAF, porque también en ese cementerio realizamos relevamientos documentales y planimétricos en 2017 y allí encontramos lugares de interés para explorar”. En base a esto, el equipo de criminalistas de la UNNE junto al EAAF se encuentra a la espera del requerimiento judicial para avanzar en las tareas de capacitación y formación que persigue el convenio firmado entre ambas instituciones.

Por la creación del Gabinete de Antropología Forense del Nordeste Argentino

Vale recordar que los profesionales criminalistas especializados en Antropología Forense de la Carrera de Criminalística de la UNNE vienen trabajando hace más de dos años en el proyecto de creación del Gabinete de Antropología Forense del Nordeste Argentino (GAFNEA), el cual funcionará dentro del ámbito de la UNNE y está próximo a concretarse.