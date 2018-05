Valdés dijo que "la oposición busca rédito político" con el tema tarifas

"La cuestión de tarifas no es una cuestión del Congreso. Si cada vez que tenemos que modificar una tarifa se tiene que convocar a un plenario de comisiones, no se puede gobernar. Es un pedido de la oposición para sacar un rédito político", aseguró Valdés, en declaraciones a radio Concepto.



"Las tarifas corresponden a los (Poderes) Ejecutivos", añadió el mandatario radical, que integra las filas de Cambiemos.

Valdés apuntó contra el kirchnerismo al señalar que "aquellos que regalaron (la energía) durante muchísimo tiempo y nos llevaron a esta situación, ahora pretenden ser los salvadores de la Patria". Y subrayó que "la Argentina del pasado perdía 10 mil millones de dólares por el desastre de la política energética del anterior gobierno".



"A ningún gobernador o presidente le gusta firmar un decreto para aumentar tarifas. (Son) miles de millones de pesos que tienen que estar destinados al desarrollo del país y no a subsidiar una tarifa", consideró el gobernador.



Valdés consideró que los gobernadores no tienen que concurrir al Congreso para participar del debate por el régimen tarifario y volvió a la crítica: "Si decidimos subsidiar todo en la Argentina, el camino es hacia Venezuela. Tenemos que tener un país en desarrollo".



"Cuando yo era diputado nacional (2013 a 2017), en los lugares más selectos de Buenos Aires pagábamos 25 pesos la energía; en Corrientes ya pagábamos 800 pesos.

Hay que sincerar el sistema de tarifas y no ser hipócritas", sostuvo el gobernador correntino.