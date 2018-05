Aguerre quiere que el estilo de San Martín también aparezca en playoffs

El primer cruce de playoffs en la Liga Nacional de Básquetbol 2017-2018 resultó más complicado que lo previsto para San Martín. El segundo de la fase regular tuvo que recurrir al quinto juego para dejar en el camino a Boca Juniors, que finalizó décimo quinto en la instancia clasificatoria.

“Ganamos algunos partidos sin jugar bien y cuando la bola entró pudimos sacar la diferencia. Es nuestra esencia defender y correr, pero no la estábamos metiendo, nos ganaban los rebotes y eso nos restó un poco la confianza”, reconoció Federico Aguerre, una de las figuras que mostró el Rojinegro en la noche del martes en el triunfo por 84 a 67.

Además, explicó que San Martín debe “jugar con pases, pasarnos más la pelota, juntar marcas. En el segundo cuarto tomamos algunos tiros malos, ellos pudieron correr y se nos vinieron. Era clave imponer nuestra forma de juego: no lo hicimos en el segundo cuarto, pero sí en los otros tres, Necesitamos correr, meter puntos fáciles y sentirnos cómodos”.

Al analizar el desarrollo de la serie, el mendocino agregó: “El segundo partido defendimos mal y el resto pudimos mejorar, pero estamos metiendo 70 puntos cuando hacemos 90 por lo general”.

Luego, sentenció: “Nuestro estilo de juego debe también aparecer en playoffs, es un juego distinto. Lamentablemente, ya no vamos a poder sorprender y jugar lindo. Los rivales se preparan para jugar contra nosotros, pero tenemos que estar preparados para jugar feo y poder sacar adelante los encuentros”.

El quinto juego se disputó en Corrientes por la ventaja deportiva que logró San Martín en la fase regular. “Boca tiene buenos jugadores, de jerarquía, y estas últimas semanas se puso bien, se nos hizo duro y nosotros con la lesión de Leo (Mainoldi) tuvimos que reestructurar el equipo y eso nos costó un poco”.

Con la salida por lesión de Mainoldi, en su reemplazó llegó el panameño Michael Hicks, Aguerre pasó de jugar como alero a la función de ala pivote. “Al principio, me costó un poco la reestructuración del equipo, Mainoldi te da otras cosas, y obviamente lo extrañamos, pero no está. Nos tuvimos que adaptar. Ahora me siento más cómodo porque tomé el ritmo de esa posición que ya la ocupé en otras temporadas”, sostuvo Aguerre.

Ya entre los mejores ocho de la temporada, San Martín ahora deberá enfrentar desde mañana a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, también con ventaja de localía: “Es un rival durísimo, la cancha de ellos es dura, nosotros venimos de cinco partidos muy luchados desde la parte física y mental, además con muchos viajes desde el cierre de la fase regular. Ahora, tenemos que descansar y preparar los dos juegos como local, tenemos un buen equipo y lo hemos demostrado a lo largo del torneo”.

El plantel conducido por Sebastián González retomará hoy los entrenamientos de cara el juego de mañana en el Fortín.