Apareció Alanis Lizzet Formichelli

En la zona de la terminal de ómnibus de Corrientes fue encontrada ayer a la tarde Alanis Lizzet Formichelli, de 14 años.

Fue hallada por personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía en inmediaciones de la terminal, por calle Los Tehuelches. El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, en su cuenta de Twitter señaló que “tras un arduo y amplio operativo montado hemos encontrado a la señorita a Alanis Lizzet Formichelli sana y salva”.

La adolescente había estado desaparecida desde el lunes pasado luego de concurrir a clases de educación física del Colegio Yrigoyen al que asiste. Las primeras versiones indican que estaba en la casa de una persona de apellido Morales, amigo de Carlos P., sindicado por la madre de Alanis como el principal responsable de la desaparición temporal de la chica.

La joven fue trasladada hasta dependencias policiales para el control respectivo y luego ser entregada a su madre, quien había exigido que se profundicen los operativos de búsqueda.

Elizabeth González, la mamá de Alanis, llevó su reclamo a la plaza 25 de Mayo ayer al mediodía, donde estuvo acompañada por compañeros de la adolescente.

“No quiero hablar mal de la Policía, pero creo que no están haciendo todo el esfuerzo. Mi hija está con Carlos P. Yo lo conozco. Fui a la casa de sus abuelos donde él estaba y hasta me dejaron ver la cama de él. Y encontré pelos de color verde, no todos tienen el cabello de ese color”, dijo la mujer. Se recuerda que Alanis tenía el pelo teñido de verde al momento de desaparecer.

“Nunca consentí esa relación. Es un muchacho muy manipulador, que vive tomando cerveza y drogándose”, denunció en referencia al muchacho de 16 años que, dice González, está con su hija.