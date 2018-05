Mercedes: salió de un basural y atacó a una estudiante

En un grave hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de Mercedes, un delincuente salió de un predio donde se acumula basura y trató de asaltar a una estudiante del Instituto de Formación Docente, cuando regresaba a su casa.

La Policía por estas horas, busca al ladrón, ya que estaría identificado.

La victima, Mariana Avalos, tras realizar la denuncia policial ante la Comisaría Primera detalló que el hecho ocurrió cuando caminaba hacia su casa luego que salió del anexo del Isfd que actualmente está funcionando en la Escuela Nº 85, según relató ante el portal Tu Mercedes.

Señaló que en la noche del lunes “mientras caminaba miro hacia atrás y me doy cuenta que de la sede de la comparsa sale un sujeto. Seguí caminando, y cuando vuelvo a mirar veo que cada vez estaba más cerca por lo que pongo el portafolios adelante”, relató.

Indicó que luego “cuando estaba en calle Dr. Rivas y Batalla de Salta el sujeto se me acercó cada vez más y cuando segundos después me llegó desde atrás se me prendió por mi portafolios. Cuando suelta la correa reaccioné y envolví la misma por mi mano y grité. Cuando me pegó otro tirón sacó una arma blanca y trató de hincarme pero reaccioné, levanté la mano porque quizás si me quedaba paralizada me hincaba en la cara o el pecho”, sostuvo.

“Cuando escuchó que alguien estaba abriendo una puerta por mis gritos, disparó hacia la zona de la sede y dobló por calle Mitre hacia la la Estación de Servicios”, enfatizó.

“Otras veces he estado en situaciones y he ayudado a otras personas (por muchos años fue Bombera Voluntaria) pero nunca pensé que esto me iba a pasar a mí, quizás pensó que tenía una computadora pero sólo tenía libros y cuadernos” afirmó y confirmó que el delincuente estaba a cara descubierta, con una gorra y usaba ropa de fútbol.

“En ese momento llamé a la policía pero no entraba llamada por eso llamé a mis ex compañeros de Bomberos que avisaron a la comisaría que rápidamente se hizo presente y con los datos están investigando, igual si lo vuelvo a ver lo voy a reconocer”, mencionó Mariana Avalos quien agregó que en la zona donde le atacó el sujeto había luz en la calle.