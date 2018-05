Piden más seguridad para los choferes

Juan Castillo, titular de la Asociación de Remiseros de Corrientes, pidió más seguridad para los choferes, ya que asegura que existe en este momento una “ola de robos” contra los conductores tanto de taxis como de remises.

“Son muchos los casos de remiseros asaltados y que no denuncian los hechos porque saben que lo que se perdió no lo van a recuperar”, planteó ante Radio Dos. Argumentan a su vez que prefieren no ir a la Comisaría “para no perder tiempo”.

Sin embargo frente a los reiterados hechos pedirán protección y medidas preventivas al Ministerio de Seguridad.

En tal sentido, afirmó que van a solicitar una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia para pedir operativos de prevención que protejan a los trabajadores del sector. “Vemos con preocupación el trabajo preventivo que nos pueda dar un poco más de alivio en esta temporada o época que amanece más tarde”, resaltó.

Manifestó que “más que conversar le vamos a solicitar al Ministerio que se haga un trabajo preventivo porque entendemos que no se hace”. Planteó que los delitos se dan en “las mismas zonas y lugares”.

“Entendemos que se podría hacer algo para mejorar” señaló. Además, de un posible operativo de seguridad para los trabajadores del volante expuso que “hay cosas que vamos a sugerirle pero no vamos a dar a conocer porque la delincuencia se entera de los dispositivos. La idea es ser lo más cautos posibles en esta situación”, sostuvo.

Enfatizó que “queremos tener una respuesta positiva. Estamos teniendo hechos lamentables todos los días, hay muchos que no se denuncian, y por ende no figuran en las estadísticas, porque los remiseros consideran una pérdida de tiempo hacerlo”, remarcó.

“Estamos convencidos de que podrían ser los mismos delincuentes siempre” destacó.