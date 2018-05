Por José Ceschi

¡Buen día! Me interesó el título de un artículo firmado por monseñor Juan Carlos Maccarone: “Poder y autoridad”, publicado en su momento por La Nación. Quisiera entresacar algunas pocas idead de vigencia permanente:

Se necesita sabiduría y prudencia: “Sabiduría para saber que no siempre tener poder es tener autoridad; prudencia, para que el ejercicio del poder manifieste o haga resplandecer la autoridad.

Sabiduría y prudencia para todos, en una sociedad democrática, con un gobierno representativo. Gobernantes y gobernados tenemos la dignidad de hijos de Dios; y por designio del mismo Dios -que la recta conciencia percibe, y que se expresa como dignidad humana-, somos constituidos responsables de todos, y no sólo de nosotros mismos. Enseñaba santo Tomás de Aquino que todo hombre ‘es providencia para sí mismo y para los demás’.

Y en este sentido, todos somos, en alguna medida, autores de nosotros y de los demás; y en el ejercicio de la cotidianidad ciudadana, tenemos cada uno la autoridad que nos corresponde, y no sólo por el oficio o la función, sino y principalmente la ganada por cada uno en la responsabilidad cumplida...

Ganar el poder no es automáticamente adquirir autoridad. El poder puede ser fuerza y, jurídicamente, potestad legítima. La autoridad es la claridad moral de cada persona, y es mucho más que poder...

En una sociedad democrática, representativa, en un estado con diversas magistraturas, administraciones, servicios, etc., no todos tenemos poder; pero ello no nos exime de tener autoridad, de ejercerla y de exigirla, máxime cuando a alguien le delegamos algún ejercicio de poder legítimo. Todos en este sentido debemos adquirir y tener autoridad y ejercerla según la condición, la situación, la responsabilidad, siendo para los demás, especialmente para el más indigente y pobre, principio de ser para que ejerza, a su tiempo, su propia dignidad, en tensión, en tensión creciente, que es la vocación de ser hombre...”.

Son frases un poco densas, que necesitan tal vez releerse. Vale la pena el esfuerzo que nos ayude a pensar. Las buenas ideas siempre contribuyen a una mejor democracia.

¡Hasta mañana!