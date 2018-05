Remisero fue golpeado y asaltado por joven pareja

En la madrugada de ayer, una joven pareja golpeó y asaltó a un remisero en el barrio La Vizcacha, donde escaparon a pie con el dinero de la recaudación, y las llaves del automóvil.

La víctima, identificada como Daniel Romero confirmó que el hombre “me pegó un culatazo en la cabeza” antes de escapar.

Relató a Radio Dos que cerca de las 5 “subí a una pareja en el barrio San Gerónimo y me pidieron que los lleve hasta la Terminal de ómnibus”.

Ambos abordaron el remís, un Chevrolet Corsa Classic, cerca de la esquina de calle Laprida y avenida Centenario.

Agregó que los presuntos pasajeros “me pidieron pasar antes por un lugar para buscar algo”.

Señaló que “en el viaje me dicen para pasar por Las Heras entre Necochea y Roca. Cuando llegamos ahí, el hombre hizo el gesto de que iba a sacar su billetera, en cambio extrajo un arma de fuego con el que me amenazó. Me hizo tirar al piso y ahí me pegó un culatazo. La chica, en tanto me dijo: ‘disculpe señor’, y me llevaron la llave del auto” relató Romero.

“Me dieron un culatazo en el rostro... y lo que me robaron fue poco, me sacaron mi billetera con unos pesos y el celular”, precisó.

El trabajador que se desempeña para la empresa San Luis, insistió en el gesto de la mujer. “La chica, antes de salir corriendo, me pidió disculpas” remarcó al tiempo que recordó verlos escapar en dirección al barrio La Vizcacha. “Corrieron por Roca y Las Heras hacia Maipú”, indicó.

Admitió que “es la primera vez que me pasa, en 8 años de remisero”, agregó.

En cuanto a otros detalles Daniel contó que alquila el vehículo que es propiedad de su padre.

Sobre su itinerario diario relató que “salgo a las 5 de la mañana y después trabajo hasta las 11. A la siesta vuelvo a salir desde las 13 hasta las 5 de la tarde...”

“Lo más importante es que estoy bien... lo que me sacaron son cosas materiales que se perdieron, pero por suerte puedo disfrutar de mis hijos”, resumió.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría Nº 19 y según planteó espera la resolución del caso y la recuperación de los elementos sustraídos.