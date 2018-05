Remises: aportarán datos para identificar zonas complicadas y evitar futuros robos

Luego de dos asaltos en menos de 24 horas a remiseros, desde la Asociación que los nuclea informaron que comenzarán a trabajar en conjunto con la Policía para intensificar las medidas de prevención de los delitos. Y en este sentido insistirán con algunos pedidos en cuanto a los semáforos y reductores de velocidad e iluminación.

Consultado sobre la situación de los trabajadores damnificados y las medidas de prevención que piensan implementar ante los últimos episodios, Juan Castillo, titular de la Asociación de remiseros de Corrientes, dijo a El Litoral que “ante esta circunstancia pudimos tener ayer, una charla informal con el Ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, porque nosotros les vamos a remitir algunos datos que tenemos para reforzar el trabajo de prevención que vienen realizando”.

Y prosiguió diciendo que “pudimos trasmitirle nuestra preocupación y nuestra inquietud sobre los hechos, ya que los robos se sucedieron en casi el mismo recorrido. Pasajeros subieron en el barrio Colombia Granaderos y descendieron en el San Gerónimo y viceversa”.

“Y esta situación hace denotar que imitan estrategias y zonas para delinquir y cada vez que sucede esto se genera un efecto dominó y es necesario reforzar las medidas de prevención porque todos los días estamos teniendo uno que otro hecho y en consecuencia empezaremos a aportar datos para que ellos actúen. Asumimos un compromiso y esperamos tener resultados, y así volver a tener tranquilidad; no a la normalidad porque lo normal sería que no haya ningún hecho y uno pueda transitar de manera tranquila por la ciudad”.

En este aspecto, el representante del sector hizo hincapié en los nuevos vecinos que hay en la ciudad, haciendo alusión a la procedencia de los delincuentes que asaltaron ayer a su colega. “Por todo esto vamos a estar en contacto con la Policía, le brindaremos todos los datos que iremos actualizando ya que el delito siempre muta”.

En cuanto a la implementación de medidas que implican la restricción de circulación en determinadas zonas y horarios, Castillo dijo que “eso ya lo venimos aplicando, hay zonas donde directamente no ingresamos, y menos aún si el estado de las calles nos impide circular con cierta ligereza”.

Municipalidad

El titular de la Asociación de Remiseros de Corrientes continuó diciendo que “en este sentido desde el sector vamos a insistir a la Comuna que en determinadas zonas dejen los semáforos intermitentes luego de las 22 y que retiren algunos lomos de burro, como en el barrio Colombia Granaderos, en la calle General Paz donde hay tres lomos de burro innecesarios, como así también mayor iluminación en determinados sectores que están muy oscuros. Estas son cuestiones que si la vamos puliendo vamos a lograr el bienestar para todos. En principio teníamos un compromiso asumido del intendente Tassano con quien nos reunimos por estos temas, pero todavía no hemos logrado muchos resultados; por eso estamos esperando que arranque”, sostuvo Castillo.