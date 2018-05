Asociación convoca a los interesados en las mototaxis

Desde la Asociación de Conductores del Volante y Afines de Corrientes (Acvacor) comenzaron con ofrecimientos laborales para quienes deseen sumarse a la iniciativa de los mototaxis, aunque hasta el momento no existe normativa municipal vigente que habilite y controle tal actividad. La entidad en cuestión, que logró obtener seguros para eventuales choferes y pasajeros, solicitó conductores de ambos sexos de entre 24 y 50 años, con licencias de conducir y motocicletas de características particulares, entre otros requisitos.

La asociación de conductores viene solicitando al Concejo Deliberante capitalino el tratamiento y la aprobación del proyecto de ordenanza que presentaron anteriormente, donde solicitan normativas para la habilitación del servicio y su posterior control, así como también la posibilidad de generar fuentes de trabajo para los motociclistas que deseen desempeñarse en la actividad.

Desde la Acvacor dieron a conocer una serie de requerimientos para los interesados en trabajar en el eventual servicio de mototaxis en la ciudad. Pueden presentarse todos aquellos conductores de ambos sexos de entre 24 y 50 años, con motocicletas propias o autorizadas de 110, 125 o 150 cilindradas, dos cascos y certificado de domicilio real; así como también licencia de conducir y seguro del vehículo.

En tanto, la asociación brinda a los interesados el seguro para pasajero, cursos de RCP y seguridad vial, y no permitirán el traslado de pasajeros menores de 16 años ni mayores de 55 años. Asimismo, Acvacor proveería eventuales cuadros tarifarios y charlas introductorias para los aspirantes.

Vale destacar que actualmente la ciudad de Corrientes no cuenta con ordenanzas ni normativas vigentes que habiliten la prestación del servicio de mototraslados o mototaxis, por lo que los motociclistas no pueden realizar viajes rentados con pasajeros.