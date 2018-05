Juez sobreseyó a ex edil en una causa idéntica a otra por la que ya fue condenado

Hasta ahora existían dos causas contra el ex edil de Goya, Ariel Pereira, las cuales tenían un par de coincidencias: el presunto delito cometido era el mismo, fraude contra la administración pública, y la participación de un juez. Inclusive en una ya fue condenado y en la actualidad está en instancia de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Pero un nuevo fallo emitido por otro magistrado, lo sobreseyó en una de las causas.

“Consideramos que este nuevo fallo deja en evidencia las irregularidades que planteamos no sólo durante el juicio que llevó adelante el TOP en Goya que lo condenó, sino también en la apelación que presentamos a ese fallo ante el STJ”, manifestaron desde la defensa de Pereira en diálogo con El Litoral.

En este contexto, rememoró lo sucedido tiempo atrás. De oficio en el 2014, un fiscal inició una investigación porque presuntamente el entonces concejal cobró $240 mensuales por el título de una carrera universitaria de la que todavía no había egresado. Este caso fue elevado a juicio por el TOP que lo condenó a Pereira a dos años de prisión y inhabilitación para ejercer cargos públicos por considerar que había cometido fraude contra el Estado Municipal.

Ese fallo fue rubricado por Romelio Díaz Colodrero, Julio Duarte y como subrogante, Darío Ortíz. Pero el último magistrado citado, en paralelo, tenía a su cargo en el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 otra causa contra Pereira en la que se investigaba el mismo supuesto delito denunciado por un particular en noviembre de 2016.

“Esto lo planteamos durante el juicio: un mismo juez estaba interviniendo en dos casos en que se lo juzgaba por una misma causa”, señaló el abogado de Pereira, Pablo Fleitas. Al mismo tiempo acotó “hicieron caso omiso a aquella recusación. Pero nosotros seguimos apelando a todas las instancias disponibles”.

Con respecto a esto detalló que “por un lado apelamos a condena ante el STJ” y por otro, acudimos a la Cámara de Apelaciones reiterando la anomalía que representa que un juez esté interviniendo en dos causas idénticas, como así también que mi defendido esté siendo juzgado dos veces por el mismo hecho”. Precisamente, desde el último organismo judicial “nos dieron lugar al planteo y por eso en esa segunda causa que estaba en curso, actuó como subrogante el juez Lucio López Lecube que sobreseyó a Pereira”, destacó Fleitas.

Argumentos

“Sobreseer libre y definitivamente a Ariel Pereira ya identificado en autos, por aplicación del principio constitucional Non bis in idem (No dos veces por lo mismo) de conformidad a lo establecido por los artículos 1 y 334 del Código Procesal Penal, dejando sin efecto la medida dispuesta en el punto 2 de la resolución N º 17 del 8 de febrero del 2017”, dice en la parte resolutiva del fallo firmado por López Lecube.

Según Fleitas esto representa no sólo la anulación de esa segunda causa sino una prueba que pedirá adjuntar a la apelación que está en curso en el STJ. “En el dictamen, el magistrado no sólo expresa que Pereira no puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho sino que también sostiene que no existe el delito”, consideró el abogado defensor del ex edil.

Tras lo cual ratificó que “él no cometió ninguna irregularidad y creemos que ya quedó probado ahora que existe animosidad en su contra. Por ahora, ahora aguardaremos la respuesta de la apelación del STJ. Y en el caso de que sea desfavorable, iremos hasta la Corte Suprema”.