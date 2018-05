Nuevas rutas y autopistas en el país

Pese a la volatilidad cambiaria, diez consorcios presentaron ayer 32 propuestas económicas para construir 2.559 kilómetros de rutas y autopistas, en seis corredores viales, con una inversión superior a los USD 6.000 millones. Los fondos serán aportados por empresas privadas, en lo que es la primera implementación del sistema de Participación Público Privada (PPP), cuya ley sancionó el Congreso en noviembre de 2016 y se reglamentó en febrero del año pasado.

El consorcio que integra Helport, la empresa constructora de Eduardo Eurnekian, fue el único que presentó propuestas para construir rutas y autopistas en los seis corredores viales que licitó el Gobierno. Su propuesta total fue de USD 6.041 millones, aunque cada consorcio puede ganar sólo hasta dos corredores viales, que pasan por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y La Pampa.

También presentaron propuestas Techint, Benito Roggio, José Cartellone, Rovella Carranza y las extranjeras Grodco (Colombia), CCA (China), INC Spa (Italia), Groundwork Development (Estados Unidos) y Acciona (España), entre las 26 empresas que participaron de la licitación.

Luego de un período de “vista” -en la que los funcionarios y los grupos oferentes revisarán todas las ofertas- se elegirán a los adjudicatarios de cada corredor vial.

Los consorcios presentaron las propuestas calculando el valor presente de las obras. Los funcionarios revisarán que dicho cálculo esté realizado en forma correcta. Una vez que las obras se adjudican, el Gobierno entregará certificados de pago contra avance de obra, que los consorcios podrán descontar en el mercado. Al finalizar la obra, el Gobierno pagará dichos certificados.

La construcción de obras viales con el sistema PPP permite al Gobierno ahorrar dinero en obra pública durante los primeros años, ya que no compromete recursos fiscales de inmediato, sino al final de las obras, en momentos en que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal. Los consorcios tienen cuatro años para hacer las obras principales y después tendrán 10 años para las obras complementarias y de mantenimiento. El pago de estas obras comenzará a realizarse en el año 2021, con el peaje que cobren los concesionarios en las rutas y autopistas, junto con una parte del impuesto al gasoil, que se utilizará para obras de infraestructura.

La licitación arrancó en abril pasado, cuando los 10 consorcios presentaron la documentación que certifica la calidad y viabilidad de cada oferente. Si bien ahora se hizo la apertura de los sobres con todas las ofertas económicas, fuentes oficiales destacaron que no se retiró ninguno de los consorcios que había presentado propuestas hace dos meses y que el conjunto de las propuestas recibidas estuvo un 33% por debajo del presupuesto inicial estimado para las obras.

En julio se adjudicarán todos los corredores viales. Al mes siguiente los consorcios tomarán posesión de los corredores. Y las primeras obras arrancarán en el mes de octubre. Los consorcios tendrán la concesión de las rutas y autopistas durante 15 años.

El proyecto más ambicioso será el corredor vial de la localidad bonaerense de Campana hasta Rosario, con un costo previsto en la licitación de USD 1.342 millones para las obras principales, que se van a desembolsar en los primeros cuatro años de la obra.

Otra iniciativa importante en esta primera etapa es la que se hará entre Mar del Plata y Olavarría, así como entre Las Flores y Coronel Dorrego, que tendrá una longitud de 707 kilómetros de obras en rutas y autopistas bonaerenses.

Por ejemplo, entre Las Flores y Cañuelas se va a reemplazar la ruta por una autopista, lo que permitirá reducir el tiempo de viaje y aumentar la seguridad de autos y camiones que circulan en esos 128 kilómetros.

Estos seis proyectos forman parte de la primera etapa de la Red de Autopistas y Rutas Seguras, cuyas tres etapas contemplan una inversión total de USD 16.744 millones, según cifras del Ministerio de Transporte.

Se trata de 16 proyectos, que se adjudicarán entre este año y el 2019, para construir y reacondicionar 5.244 kilómetros de rutas y autopistas en las provincias mencionadas anteriormente, más las de San Juan, San Luis, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones.

Ojalá así sea.