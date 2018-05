Tras más de 50 días, comisario fue excarcelado pero sigue imputado por presunto encubrimiento de ex intendentes

En respuesta a una solicitud de la fiscal, el magistrado del Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, ordenó la detención del comisario Miguel Bogarín por presunto encubrimiento de los ex jefes comunales de Perugorría, Angelina Lesieux y Jorge Corona. La medida que se concretó el pasado 23 de marzo se basó en registros fílmicos y fotográficos en los cuales constaría que los tres habrían coincidido en una estación de servicio y sin embargo el funcionario policial no los detuvo pese a que los ex intendentes ya eran considerados como prófugos por la Justicia. Pero ayer se hizo público que Bogarían recuperó la libertad.

Desde el ámbito judicial confirmaron a El Litoral que la Cámara de Apelaciones dio lugar a un planteo realizado por la defensa de Bogarín. Y si bien consiguió la excarcelación, aclararon que él seguirá imputado por presunto encubrimiento.

En paralelo, después de que se produjo la detención del comisario, el ministro de Seguridad de la Provincia manifestó que “en principio hay un sumario administrativo”. Al mismo tiempo, afirmó que “no podemos opinar en este tema, pero sí vamos a actuar en base a lo que diga la Justicia”.