México protesta contra Trump por llamar “animales” a los migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que hablaba sobre bandas criminales cuando describió a algunos inmigrantes indocumentados como “animales”, un término que el Gobierno mexicano calificó de inaceptable. El Gobierno de México dijo que presentaría una queja formal ante el Departamento de Estado estadounidense por los comentarios del republicano. Trump hizo las declaraciones el miércoles durante una reunión con autoridades municipales de California que comparten su meta de detener la inmigración ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos. “Tenemos personas que ingresan al país o intentan ingresar, y estamos deteniendo a muchas de ellas, pero estamos sacando gente del país. No creerías lo malas que son estas personas. Estas no son personas, estos son animales”, opinó Trump. Trump dijo en el mismo evento que “México habla, pero no hace nada por nosotros, especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio”. “El presidente Trump se refirió a algunos migrantes, tal vez tenía en mente a los integrantes de bandas criminales, no lo sé, se refiere a ellos como animales, no como personas”, dijo el canciller mexicano Luis Videgaray en una entrevista con la cadena Televisa. “En opinión del Gobierno mexicano, es absolutamente inaceptable y así lo vamos a comunicar”, agreg