El Instituto Agrotécnico Víctor Navajas Centeno festejó 50 Años

Junto con el festejo de las Bodas de Oro de la institución, el acto sirvió también como inauguración de las remodelaciones en el salón de actos, que funcionará en adelante como el Auditorio de la Fundación Victoria Jean Navajas, destinado no sólo a actividades académicas sino especialmente abierto a toda la comunidad de la empresa Las Marías –sostenedora de la fundación educativa- y de Gobernador Virasoro.

“Nos incomoda estar hoy de festejo en medio de una crisis como la que nuevamente está atravesando nuestro país, y que lógicamente toca a nuestra empresa. Somos muy austeros, pero creemos que corresponde celebrar 50 años de sostenido compromiso con la educación y el desarrollo de nuestra región, en reconocimiento a todos los que cimentaron esta institución y ya no están, y a ustedes que hoy continúan la tarea”, dijo en la apertura del acto el Lic. Adolfo Navajas Fournier, presidente de la Fundación educativa.

En uno de los momentos más emotivos del acto, la Bandera de Ceremonias ingresó en el Auditorio portada por el Sr. Eloy Olivetti, abanderado de la Primera Promoción de egresados, acompañado por los escoltas de aquella promoción, Manuel José Tisocco y Roberto Ernesto Kabut.

Luego de las presentación de los numerosos reconocimientos de instituciones públicas hacia la labor del Instituto, el Arq. Pau Navajas, director de Las Marías, presentó formalmente el nuevo Auditorio (ver recuadro).

Un momento especial de la ceremonia fue la alocución del Dr, Leandro Munaretto, escolta de la Primera Promoción. Con visible emoción, recordó los primeros tiempos del Instituto y evocó los nombres de todos los alumnos de aquella primera camada de estudiantes como “convocados para abrir un camino. Hicimos historia; pequeña, pero historia”.

El diario La Nación, que premiara al Instituto en 2006 por la Excelencia Agropecuaria en el rubro Educación, y en 2017 a Las Marías con el Premio de Oro La Nación-Banco Galicia por su desempeño empresarial y su compromiso educativo, obsequió un recordatorio al Instituto. El Director de Relaciones Institucionales de La Nación, Norberto Frigerio, destacó que “hoy he visto una empresa ejemplar, he visto cómo la gente trabaja aquí hasta jubilarse, he visto kilómetros de yerbatales, he visto un colegio lleno de niños y ahora estoy aquí, en este instituto con más de mil egresados”, por lo que expresó su “reconocimiento especial” a los responsables de la empresa y de la fundación educativa.

También brindó su reconocimiento a la labor del Instituto el Ing. Carlos Giner Perea, presidente de la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados (FEDIAP), de cuya génesis el Instituto Víctor Navajas Centeno fue sede y uno de los principales impulsores.

El secretario de la Fundación Victoria Jean Navajas, Dr. Juan Carlos Leiva tuvo a su cargo la reflexión sobre la trayectoria del Instituto, y destacó especialmente en su alocución el compromiso de la casa de estudios con formar técnicos actualizados, que den respuesta a las necesidades del quehacer productivo de la región.

Finalmente, y antes del cóctel compartido con todos los presentes, la Rectora de la Institución, Ing. María Leticia Zumárraga, resumió los ejes principales del presente y el futuro inmediato del Instituto. “Tenemos el desafío de lograr este año la Certificación de Gestión de Calidad Educativa bajo Normas ISO 9001:2015, con la auditoría que recibiremos en el segundo semestre; poner en práctica los conocimientos que nos ofrece la Capacitación en Estrategias de Enseñanza que nos brinda la Fundación, y seguir cada vez más enfocados en el perfil de nuestros egresados”, dijo la Rectora.

Un poco de historia

El Instituto Agrotécnico Víctor Navajas Centeno abrió sus puertas el 18 de marzo de 1968, y lleva el nombre de su más entusiasta inspirador, fallecido un año antes. El primer presidente de la Fundación Victoria Jean Navajas, Pablo Navajas Artaza, reseñaba en el acto inaugural de aquella mañana las inquietudes que llevaron a la empresa Las Marías a crear un instituto de Nivel Medio, además de la escuela primaria que aún funciona y que por aquel entonces ya tenía más de 20 años de trayectoria.

En aquella oportunidad, Navajas Artaza se refirió a la necesidad, entonces no suficientemente atendida, de brindar educación técnica de nivel medio en el interior del país, para promover el desarrollo de las regiones con la incorporación de técnicos formados en el medio. “Si no tenemos herramientas, las fabricaremos; si no tenemos los hombres, los hemos de formar”, decía el empresario en el acto inaugural.

En sus inicios, la institución fue un instituto de Nivel Medio, en el que se formaron técnicos agrónomos. En 1990, y para dar respuestas al fuerte crecimiento de la producción forestal en la región, se incorporó la carrera de técnico forestal.

En 1996, ante los cambios en la legislación educativa nacional y para acompañar la demanda laboral de los nuevos tiempos, el Instituto Agrotécnico se transformó en una institución de Nivel Terciario, con la Tecnicatura Forestal Superior. En 2008, como parte de las celebraciones por los 40 años de la institución, se abrió la carrera de Técnico Superior en Producción Agropecuaria.

En la actualidad, el Instituto tiene más de 1.050 egresados, 711 de ellos de Nivel Medio y los demás de nivel superior. La alta inserción laboral de los egresados es uno de los distintivos de la institución, junto con la constante formación práctica y humana de los futuros técnicos.

En 2006, el Instituto Agrotécnico ganó el premio La Nación - Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria en la categoría Mejor Educador. En 2012 fue premiado por la Asociación de Bancos de Argentina por la inserción laboral de los egresados, y a fines del año pasado Establecimiento Las Marías –empresa sostenedora de la Fundación Victoria Jean Navajas- fue distinguida con el Premio La Nación-Banco Galicia como Mejor Industria Agroalimentaria. Entre los ganadores de todos los rubros, recibió el Premio de Oro, en una decisión que valoró especialmente el compromiso social de la empresa a través de sus instituciones educativas.