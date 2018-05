Apresan a sujeto que atacó a embarazada

Un joven delincuente de 19 años fue atrapado por la Policía luego de que intentó robarle la moto a una mujer embarazada en un grave suceso ocurrido en la intersección de Mendoza y Garay.

Fuentes policiales afirmaron que el maleante, en su intento por adueñarse de la moto, golpeó a la víctima.

Sin embargo, el delincuente, al no poder llevarse la moto, se quedó con la mochila de su hija de 12 años. Luego, Policías de la Comisaría Séptima lograron detener al sujeto, que dejó la moto al quedarse sin nafta e intentó huir a pie. El “motochorro” ya tenía antecedentes.

La víctima, de nombre María, brindó detalles del caso ante Radio Dos. Señaló que “sentía que me venía siguiendo por lo menos desde unas tres cuadras atrás, y en el semáforo me interceptó y me pidió la moto, al negarme, le robó la mochila a mi hija que iba conmigo”.

“Ante esto, pedí ayuda a unos vecinos que vieron lo que pasó y comencé a seguir al ladrón y en Mendoza y Garay pude cruzarlo y exigirle que me devuelva la mochila, a lo que respondió dándome de golpes; afortunadamente apareció un móvil policial que manejaba otra mujer policía y el sujeto quiso huir con su moto, pero no le arrancó, por lo que huyó a pie, siendo capturado a unos 70 metros de ahí”.

“Realmente el móvil 686 de Carpa San Marcos fue muy efectivo en la captura de este sujeto”, remarcó la mujer.

Por su parte, Karina Sánchez, cabo de Policía que actuó en el hecho, contó que “estábamos de recorrida con el ayudante Acosta, recibimos un llamado del 911 donde nos informan un supuesto arrebato de una mochila. Lo agarramos a una cuadra”, resumió.