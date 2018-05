Belleza: descubrirla

Por José Ceschi

¡Buen día! Visitando a una bondadosa mujer con muchos años encima, la encontré leyendo un viejo librito forrado con un papel con dibujos de pequeñas flores. Le pregunté cómo se llamaba. “El mensaje de una flor”, me contestó, de Henry Thomas Hablin. Comencé a hojearlo y encontré mucha belleza en él. Me cautivó su prefacio, dedicado a resaltarla. Dice, por ejemplo:

“La cantidad de belleza que el hombre percibe no depende de la abundancia de belleza que lo rodea, pues si no es capaz de apreciarla, aunque se encuentre a cada paso con indescriptibles bellezas, no verá nada que encante su mirada o llene de arrobamiento su alma. Una infinita belleza nos rodea, estamos sumergidos en ella; pero muy pocos pueden verla porque los ojos del alma no se han abierto aún.

El hombre no puede comprender, ni siquiera ver o reconocer toda aquella belleza que está más allá de su modo de discernir. Todos nosotros creemos que el cielo es un lugar de infinita belleza, pero si el hombre común fuera trasplantado allí, no vería más belleza que la que lo rodea actualmente, simplemente porque su alma no podría apreciarla.

Alrededor nuestro hay bellezas que nunca hemos sido capaces de percibir. Estamos ciegos frente a ellas. Sin embargo, cuando por la observación aprendamos a apreciar las bellezas que antes ignorábamos, encontramos siempre ante nosotros infinitas bellezas que descubrir y llevarlas al plano de nuestra conciencia. Lo cual prueba que la belleza, siendo de Dios, es infinita y, por lo tanto, cuando el alma despierta, se desarrolla también la eterna facultad de gustar lo bello. Esto corrobora lo que muchos metafísicos han dicho: que la belleza es algo que mora en lo íntimo del alma, y que lo que el hombre ve a su alrededor es un reflejo de lo que tiene en su interior. Por ello, a mayor desarrollo y despertar del alma, meyor belleza percibe a su alrededor...”.

Sugiero releer estos pensamientos. Sugiero también que abramos un poco más los ojos a tantas cosas bellezas que nos rodean. Será un modo simple de encontrarnos con destellos de la Belleza con mayúscula: la divina.

¡Hasta mañana!