Denuncian intento de rapto a una menor de 12 años

En un dramático hecho, una mujer denunció que el jueves cuando empezó a oscurecer, un sujeto intentó raptar a su hija de 12 años en plena calle del barrio Ponce.

Estela Morand, madre de Selena -la víctima-, relató que el desconocido la tomó de atrás a su hija y la arrastró unos metros. Por fortuna la menor estaba con una amiga que empezó a gritar y alertó a los vecinos, lo cual obligó al desconocido a huir.

Dijo que el hecho sucedió “alrededor de las 7.30 de la tarde. Mi hija se fue a lo de una compañera en el barrio Ponce, a tres cuadras de mi casa, y cuando se estaba despidiendo, un hombre, que ya había pasado varias veces por la zona, la sorprendió, la agarró por la espalda y por el cuello y la arrastró hasta la mitad de la calle”, contó ante Radio Dos.

Agregó que “la compañera se prendió por las piernas de mi hija y gritó, tan fuerte que dio aviso a los padres y a los vecinos”.

Frente a esa circunstancia “este hombre al ver gente se da a la fuga, corrió media cuadra donde está la calle Verona, donde había dos motos y un auto, y se sube a una moto y se da a la fuga”, detalló.

Llanto

Estela contó además que “después me llamó la mamá de la compañera llorando para contarme, me fui con mi moto, llamamos a la Policía, pero no vino nadie, más tarde nos presentamos en la Comisaría 18 e hicimos la denuncia”, advirtió.

Sobre posibles avances en la causa dijo que “no sé nada, la denuncia está hecha, la persona sería de 1,70, con barba, anteojos y a cara descubierta, más datos no tenemos, es lo único que alcanzaron a ver”, refirió.

Agregó que “podrían ser extranjeros, por lo que vieron nomás, porque el tipo no habló”, señaló.

La mamá de la menor expresó que “es la primera vez que pasa en el barrio y con mi hija, hasta ahora nunca hubo un caso similar”.

Por otra parte, una vecina también brindó detalles de lo que vio. María Silva vive frente al lugar del ataque y relató a la prensa que “fue una situación horrible la que vivimos ayer por la tarde. Soy peluquera y estaba trabajando, y las nenas, que son amigas, estaban afuera en el frente de la casa”.

Relató que “en un momento dado oigo que mi hija comienza a gritar. Primero creí que estaban jugando, pero eran tan desgarradores los gritos que salí y vi como un hombre la sostenía a Selena, que al verme la suelta y cae al suelo. Yo corro al hombre, que sube a una moto y huye”.

Recordó que “no estaba oscureciendo todavía, era alrededor de las siete y media de la tarde. Era un hombre de contextura grande con buzo y campera deportiva oscura. El tipo se dio vuelta y me miró. Yo no sabía lo que estaba pasando y realmente no me acuerdo de su rostro porque lo que quería ver yo era que mi hija y Selena estén bien”.

“En un primer momento - dijo- creí que les quiso robar algo, pero mi hija me dijo que la quiso llevar a Selena y creo que eso fue, porque las dos estaban con sus teléfonos en la mano y eso no le interesó al tipo”, planteó la mujer.