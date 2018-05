La CGT pedirá audiencia a Valdés para expresar su preocupación por el empleo

Representantes de organizaciones sindicales nucleadas en la CGT Corrientes volvieron a reunirse en la semana y la situación del empleo fue uno de los principales tópicos. Los sindicalistas pedirán audiencia con el gobernador Gustavo Valdés. Además, expresaron su apoyo a los trabajadores textiles y, avanzarán con la conformación de una mesa de seguimiento para los casos de empleadas de casas particulares.

Dirigentes gremiales se reunieron el jueves en la sede histórica de la CGT Corrientes. La estabilidad de las trabajadoras de casas particulares y de los obreros textiles de la provincia fue uno de los principales puntos que se abordaron durante el encuentro. Los representantes acordaron difundir un documento de apoyo de la lucha de los trabajadores textiles.

En este marco, pedirán una reunión con el gobernador Gustavo Valdés “para ver cómo se puede generar otras fuentes de trabajo, si lamentablemente se pierde en el textil. Hay otros sectores que se están activando en Corrientes, como el turístico”, según expresó a El Litoral uno de los dirigentes de Telefónicos, Rodolfo “Tito” Cerdán. No obstante, aclaró que “van a priorizar mantener las fuentes de trabajo”, pero que “ante la pérdida queremos generar actividad que pueda contener a los compañeros”.

No sería la primera vez que Valdés recibiría a dirigentes sindicales. Meses atrás se reunió en su despacho con representantes gremiales, precisamente de textiles, como así de otros sectores productivos.

Cerdán explicó que hay incertidumbre en el sector debido a “una política nacional de apertura de importaciones”. Sucede que productos de países limítrofes serían hasta un 40 por ciento más económicos que los locales, lo que impediría competir en el mercado nacional. Los mayores inconvenientes se registran en Bella Vista y en Esquina. En Tipoití, en tanto, según expresó el dirigente gremial, preocupa la cotización del dólar en relación con la adquisición de repuestos de maquinarias.

“La situación de los textiles no es específica de Corrientes. Hay una política económica nacional”, indicó Cerdán. El sindicalista señaló, además, esto podría replicar en otros sectores, como en el público y recordó el caso de los municipales de Corrientes, y en otras áreas privadas. El tarifazo es uno de los factores que inciden en el incremento en el coste de la producción.

“La política económica que quiere llevar el Gobierno Nacional tiene como condición necesaria la pérdida de trabajo en algunos sectores. De acá a que se blanquee la economía hay que aguantar el costo social. Nosotros, como organizaciones sindicales no podemos mirar para el costado y debemos atender a los trabajadores”, sostuvo.

No obstante, opinó que actualmente “hay madurez de la dirigencia gremial para debatir los problemas de los trabajadores, dejando de lado los problemas individuales, de índole de política partidaria”.

Casas particulares

Otro de los puntos en los cuales avanzaron durante el encuentro fue el respaldo al Sindicato de Amas de Casas, porque hubo casos de mayor precarización. Algunos empleadores, para deducir Ganancias, declararon que cuentan con servicios domésticos. Sin embargo, Afip, al cruzar datos, los intimó a realizar el blanqueo.

“Muchos despidieron. Nosotros no podemos como sindicato estar en contra del blanqueo de los trabajadores, estamos a favor del trabajo en blanco, pero no queremos que se genere mayor precarización”, indicó el dirigente.

Por ello, uno de los pedidos para intermediar en la situación de las trabajadoras que fueron despedidas o cuyos puestos peligran, consiste en crear una mesa de seguimiento en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. La CGT local pedirá la apertura de este espacio de diálogo.

En este sentido, también se apoyará un proyecto de ley, que presentará el senador provincial Rubén Suárez, para la creación del Registro Provincial de Trabajadoras en Casas Particulares. “Queremos dimensionar la situación y dar cobertura a las compañeras que se inscriban”, indicó Cerdán sobre la iniciativa.

El registro funcionaría en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, o bien en el ministerio que el Gobierno considere acorde. Será una nómina de seguimiento, similar al de los Trabajadores Rurales, según indicó el sindicalista.

“No hay un registro, desde el Sindicato de Amas de Casa tienen sus números, pero se estima que son muchas la mujeres por lo que el registro afectará a un sector que ha sido muy vulnerable”, señaló. Habitualmente, el salario es bajo y no está establecido por paritarias. A lo que se suma el empleo informal sin beneficios sociales.