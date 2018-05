Paso restringido en dos tramos de la Ruta 126

Si bien hace varios días, por el desborde del arroyo Barrancas, el agua pasaba sobre parte de la Ruta 126 que une Sauce con Pueblo Libertador, ayer las dificultades se agudizaron. Por ello, la empresa de transporte urbano que presta servicio en la zona informó que fue suspendido.

“A unos mil metros después del puente del Barrancas, yendo hacia Sauce, se encuentra uno de los sectores complicados, que comprende unos 500 metros. El otro está un poco más adelante”, indicaron desde el Municipio de Pueblo Libertador. Si bien aclararon que desde “hace ya varios días el agua pasa sobre la ruta, ahora la diferencia es que el caudal aumentó bastante y entonces ya no es seguro que transiten por esa zona, por ejemplo, colectivos”.

Consultado sobre esto, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Justo Espíndola, indicó que de acuerdo con el informe que le brindaron ayer a la siesta, el agua pasaba sobre la carretera, pero esta aún no estaba cortada ya que determinados vehículos transitaban por allí.

No obstante, recordó que se prevé una serie de obras destinadas a facilitar el desagote de las abundantes lluvias, como así elevar la cota a la cual ahora está emplazada la ruta.