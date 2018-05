Cambiemos hará un nuevo timbreo con el eje en las tarifas y las metas de inflación

Los dirigentes de Cambiemos saldrán hoy a hacer el clásico timbreo, en esta oportunidad a nivel nacional, para decirles a los vecinos que no están solos y abordar temas como los piquetes, las metas de inflación y los aumentos de tarifas, entre otros, informaron fuentes partidarias.



Vamos a decirle a la gente que "no está sola" y que todas "las decisiones que tomamos son para que estemos mejor", anuncia la coalición gobernante a través de las redes sociales.



Fuentes partidarias confirmaron a Télam que el timbreo nacional arrancará a las 10 y que los dirigentes y candidatos de cada distrito escucharán a los vecinos de primera mano para saber "cuáles son sus preocupaciones y expectativas", entre otras cosas.



Si bien la fecha estaba prefijada desde hace unos días, los vaivenes económicos de las últimas semanas obligaron a reevaluar la medida, por lo cual "no estaba confirmado que se llevara adelante", aseguraron fuentes del PRO a Télam.



Finalmente, desde las distintas provincias y localidades empezaron a anunciarlo en las redes con twuiters en los que anuncian la fecha y hora con la leyenda "Confiamos en nosostros mismos y en lo que estamos haciendo. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero estamos juntos y en el camino correcto. Sigamos cambiando juntos".



Los dirigentes del interior también se sumaron a la movida twitera: "El sábado vamos a estar en cada provincia con vos para que sepas que no estás solo y que todas las decisiones que tomamos son para que estemos mejor. Queremos escuchar tus preocupaciones, tus expectativas y tu historia. Acompañanos con el hashtag #CambiandoJuntos", avisan.



La idea de este timbreo, según explicaron desde Cambiemos a los militantes que van a participar del mismo, es "acercarnos al vecino para escucharlo", el presidente Mauricio Macri busca que el vecino sienta la "proximidad" del Gobierno.



Fiel al estilo de Cambiemos, los dirigentes tendrán un mismo eje comunicacional con puntos definidos; el tema de los piquetes, las metas de inflación y los aumentos de tarifas son algunos de los temas que van a encarar en las charlas.



Además, cada zona podrá incorporar problemáticas que hacen a la coyuntura local.



En el caso de la provincia de Buenos Aires, se espera que los candidatos de cada distrito hagan el timbreo en esos territorios, así el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro confirmó a Télam que estará en La Matanza aunque no se definió aún en que localidad ni qué otros ministros podrían acompañarlo en la recorrida.