Caniggia pidió que "no lo dejen solo a Messi"

Claudio Paul Caniggia, una voz autorizada cuando de la Selección Argentina se trata, habló con el diario La Nación en la víspera de la presentación de la lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial de Rusia, y dejó tela para cortar.

Por el pasado del Pájaro como gran socio de Diego Maradona, se impuso la comparación con Lionel Messi: "Él fue el mejor futbolista de la historia, pero éste también es un extraterrestre, es un crack, es un fenómeno". Y agregó: "A Messi lo veo cada vez más maduro, lo veo mucho más involucrado en aspectos del juego. Es un jugador increíble, como lo era Maradona, pero no podemos pretender que tenga la personalidad o el carácter que tenía el indio salvaje de Diego Armando porque no es así. Messi tiene la personalidad para pintarle la cara a cualquiera en cualquier partido, y eso también es personalidad. No se va a achicar ante ninguna situación, le sobra".

Después, defendió a la Pulga de quienes le adjudican toda la responsabilidad en el equipo: "Escuché decir al técnico de la selección 'si Messi está bien, entonces está todo bien'. Y no es así. Le metés una presión terrible. En el 94, Basile no nos dijo 'si está Maradona bien, está todo bien'. Y en el 86, por más que Diego fue increíble, también hubo un equipo sólido. ¿Y si ese día no está iluminado, y si lo marcan como marcó Gentile a Maradona en el 82? ¿Qué va a decir, que es culpa de Messi? Mirá que no lo van a marcar a Messi como lo marcan en España. En España, lo dejan. Acá en la Argentina es mucho más friccionado, te pegan, te arañan, te meten, te hablan, no te dejan salir cuando querés arrancar. En el Mundial no lo van a marcar como en España, entonces deben aparecer los demás. Y si el técnico dice 'si Messi está bien, está todo bien'. ¡Pero cómo vas a simplificar todo ahí! Los demás jugadores deben tomar la responsabilidad de decir 'no es solo Messi'.

Más claramente, agregó: "No lo dejen solo a Messi, los otros también tiene que hacerse cargo. Si también aparecen esos, tenemos grandes chances. Y deben aparecer por el nombre que tienen y por lo que vienen haciendo en sus clubes. Tener a Messi es como tener a Maradona, OK, pero Diego tenía alrededor un grupo que apareció cuando tuvo que aparecer".

También, Caniggia puso los pies en la tierra sobre las chances del equipo: "Si tomás en cuenta el partido con España, te quedan muchas dudas. ¿Por qué debería haber una reacción ahora, por qué tendríamos que ilusionarnos si en los últimos años se ha hecho todo mal? Porque los argentinos somos así. No hay argumentos; si fuéramos otro equipo, con llegar a los octavos de final, o a lo sumo a cuartos, ya estaría bien. Otros, incluso, con no quedar afuera en la etapa de grupos ya estarían satisfechos. Nosotros no. Creemos que tenemos que ser campeones del mundo. Nosotros creemos que con un mes va a alcanzar, que el técnico va a poner el orden, va a encontrar el equipo, que los jugadores lo van a seguir y los jugadores se van a poner las pilas, pero no es así. Cuando nos atacan, aparecen los problemas. Y Croacia y Nigeria se la van a jugar, no nos van a tener miedo".

-Sí, claro, hoy no hay wines, gente que vaya por afuera, desborde, o haga la diagonal, es una posición difícil..., no los hay, o los que hay, no son tan decisivos. Ojalá yo jugara en esta época, me haría un picnic. ¡Si ahora no te puede tocar nadie! Enseguida es amarilla..., antes nos agarraban todo el tiempo.

TyC Sports