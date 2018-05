“Carlín Calvo no está bien”

“Carlín no está bien. Está mal. Tiene un proceso de su enfermedad que es muy difícil de que se pueda revertir. Con su familia tratamos de que la pase lo mejor posible. Y también el correr el tiempo y la edad hace mella en él y le cuesta más la recuperación. No está para trabajar”. Con estas palabras, el productor teatral y diputado provincial Javier Faroni se refirió al estado de salud de su amigo, el actor Carlos Calvo, que sufrió hace un tiempo dos accidentes cerebrovasculares.

En una entrevista radial concedida al programa Modo Sábado, de Radio Nacional, el productor explicó por qué, luego de haber vuelto brevemente a los escenarios en la obra “Leonas” -que protagonizaron Carmen Barbieri y Nazarena Vélez antes de convertirse en enemigas- el actor no volvió a trabajar. “Hace una vida social limitada. Tengo contacto con él. Disfruta mucho de sus amigos. Una vez por mes hacemos una salida con todos sus amigos. Y sale, disfruta y se muere de risa. Pasa que le cuesta mucho movilizarse. Extraña mucho trabajar y no puede. Hay días que está más conectado y hay días que le cuesta más”, reveló. También indicó que, aunque Calvo fue sin dudas una de las grandes estrellas del mundo del espectáculo en los años ochenta y noventa, su situación económica no es holgada. “No es millonario ni mucho menos”, reflejó.