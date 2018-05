“Estar más seguros y empezar a tomar decisiones en ataque”

En cuatro partidos de playoffs como local, San Martín perdió la misma cantidad de juegos que a lo largo de toda la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Tras ceder un juego en la serie de octavos de final en la que superó a Boca Juniors (3-2), el viernes por la noche tropezó ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia (0-1) en el arranque de los cuartos de final.

Para el entrenador del Rojinegro, la principal razón de la derrota fue que tuvieron un mal desempeño en la faz ofensiva (su equipo anotó 60 puntos). “Tuvimos un mal juego ofensivo, ya que defensivamente eran los puntos que teníamos planeado que nos hagan (N de R: 69). Creíamos que iba a empezar otra historia desde lo ofensivo, de poder abrir la cancha, de jugar. Perdimos muchas pelotas tratando de correr al contraataque y buscando malos caminos”.

González hizo hincapié en que se tomaron malas decisiones de ataque. “Tomamos malas decisiones y empezamos a desconfiar de lo que podemos hacer. En ataque, si no levantamos y tenemos más claridad, nos va a costar mucho esta serie y cualquier partido”, subrayó.

“En playoffs cuando tenés una mala noche, tenés que tratar de buscarle la forma y ganar, y no la pudimos encontrar, no logramos levantar la cabeza. Se notó una falta de toma de decisiones en un equipo que siempre tomó riesgos y que, si no los tomamos, lo vamos a pagar caro”, destacó el entrenador.

Es fundamental para el juego de San Martín la seguridad a la hora de tomar los tiros. “Tenemos que estar más seguros, cerrar un poco las variantes, y empezar a tomar decisiones en ataque porque mostramos muchas indecisiones que por ahí no pueden pasar en estos momentos”, recalcó.

Probablemente, la merma más notoria, por la preponderancia del aporte ofensivo del jugador, sea la del pivote extranjero Justin Keenan, quien de 17,4 puntos de promedio en la fase regular, bajó a 10,6 de media en los cinco partidos que disputó en los playoffs (se perdió el primer chico contra Boca Juniors).

Acerca de Keenan, el DT González sostuvo que “está tomando menos decisiones que las que tenía. Buscaremos las razones y veremos la forma de poder liberarlo y que cumpla un rol protagónico ya que es un jugador al que necesitamos bien”.

En cuanto a lo difícil que le resultó al Rojinegro la defensa zonal que por momentos planteó Gimnasia, añadió que “cuando se cierran no estamos en la efectividad que queremos. Pero puede pasar y hemos ganado partidos con esa eficacia y por eso hay que ponerse positivos, buscar las cosas, y salir adelante que, en momentos límites, ya hemos salido bien, para eso hay que mostrar menos dudas”.

González remarcó que “creemos que tenemos con qué. Estamos muy dolidos, no queríamos este comienzo, pero vamos a tratar de enderezar la serie. Sigo creyendo que tenemos equipo para superar esta serie, lo que sí debemos es demostrarlo en los juegos. No alcanza con sólo creer que podemos. Ya nos pasó perder localías así, por eso, hay que estar fuertes y levantar esta situación sabiendo que podemos superar a Gimnasia si juega bien y que, además, somos un equipo que esta temporada ganó mucho fuera de casa”.