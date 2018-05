Actividad reducida en Capital

Por la presentación de la selección correntina en el certamen nacional, la actividad del torneo Apertura en el fútbol de salón quedó reducida a las categorías B y C.

Para este domingo, está previsto que se complete la décima fecha en las dos divisionales del ascenso.

El programa de partidos que se desarrollará durante este domingo en el Centro de Educación Física Nº1 de la capital correntina es el siguiente: 8.45 (c) Los Troncos - Libertad, 10.00 (C) Lunes Culturales - Deportivo Perú, 11.00 (C) Olimpo - Juniors, 12.00 (C) Hebraica - Libertad, 13.00 (C) Aplanadora vs Juan de Vera, 14.00 (C) Deportivo Sur - Centauro, 15.00 (C) Imperio - Acero Puro, 16.00 (C) 17 de Agosto - Cofradía, 17.00 (C) Submarino - El Santo, 18.00 (B) Mayorista - Aberturas Nordeste, 19.00 (B) El Decano - San Martín, 20.00 (B) Talleres - San Gerónimo, 21.00 (B) Sportivo - Gafa, 22.00 (B) Islas Malvinas - San Benito y 23.00 (B) Deportivo Cichero - Porto FS.