La Uocra pide audiencia con funcionarios para traccionar al sector de la construcción

Desde la Seccional Corrientes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), informaron que la obra pública aún no despegó en la provincia, pese al anuncio de proyectos de gran envergadura. Piden que se reúna la comisión mixta para analizar la situación del sector. También solicitaron audiencia con funcionarios.

“La comisión mixta dejó de funcionar con el anterior Gobierno”, expresó a El Litoral el secretario general de la Uocra Corrientes, Juan de Dios Avalos. Se trata de un cuerpo integrado por representantes sindicales, del Gobierno provincial y de la Cámara de la Construcción local.

El titular de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Bernardo Rodríguez, había expresado a este diario que la comisión se reuniría próximamente. No obstante, aún no se había fijado una fecha, según indicaron desde el sindicato.

“No hemos logrado hablar con el Gobernador (Gustavo Valdés). Hemos pedido una audiencia con el Gobernador, con el Ministerio de Obras Públicas, con la Cámara de la Construcción de Corrientes y con el Invico”, informó el dirigente sindical. El gremialista indicó que hace dos meses están demandando algún espacio de diálogo para analizar la situación del sector y dar a conocer la preocupación de los trabajadores.

Avalos explicó que existe incertidumbre porque no arrancan algunas obras públicas. En este contexto, se refirió a las 1.340 viviendas, licitadas años atrás y anunciadas en grupos de 50 a 100 en la geografía provincial.

El dirigente gremial indicó que estaría próximo a ejecutar un conjunto de viviendas del total anunciado entre 2015 y 2017. No obstante, la Provincia debía participar con un 30 por ciento del financiamiento. “No sabemos si la Provincia podrá aportar. Queremos saber en qué estado está”, indicó respecto del proyecto.

“También queremos que arranque la construcción de una escuela en Saladas, que no sólo generará empleo, sino también ayudará a la comunidad”, expresó el sindicalista. “Estamos sin trabajo en varias localidades”, añadió. “Hay una paralización paulatina desde hace varios meses. Ya vamos más de seis meses así, y ya estamos terminando las obras del año pasado”, sostuvo.

El panorama es incierto para los trabajadores del sector, en medio de un anuncio del Gobierno nacional de recorte en inversiones directas que impactarán en las provincias. Si bien se mantendrán los proyectos que están en ejecución y en etapa de llamado a licitación, las iniciativas que aún no tengan un proyecto directivo podrían reprogramarse, incluso suspenderse.

En tanto, en la Provincia, Valdés busca apuntalar la obra pública a través del sistema de contratación de Participación Público-Privada (PPP). La semana pasada hubo asesores de consultoras privadas, Delfho Investment y Efire, que informaron al gabinete la modalidad del sistema y sobre oportunidades de inversión.

Sin embargo, para la Uocra apremian los tiempos. Indicaron que en el Puerto Itá Ibaté, que ya lleva más de 45 días de ejecución, sólo hay una veintena de trabajadores, cuando la capacidad de empleabilidad sería de 70 a 80 obreros. De igual modo, señaló Avalos respecto de la autovía de Ruta 12. “Tendría que haber unos 250 trabajadores y hay entre 25 y 40”, dijo.

Explicó, además, que la corrida cambiaria impactó en los precios de los materiales e insumos de construcción, como así en la logística. “No tenemos un porcentaje específico, pero sería entre 30 y 40 por ciento el aumento”, calculó.