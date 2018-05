Nadal se impuso a Djokovic en un apasionante duelo en Roma

El español Rafael Nadal le ganó ayer al serbio Novak Djokovic por 7-6 (7/4) y 6-3, en un duelo entre dos ex número uno del tenis mundial, y se metió en la final del Masters 1000 de Roma. En esa instancia se medirá con el Alexander Sverev , quien se impuso al croata Marin Cilic por 7-6 (13) y 7-5.

Nadal, número dos del mundo, superó a Djokovic, que ahora está 18vo. en el ranking ATP, tras una hora y 56 minutos de gran nivel de tenis en el Foro Itálico.

Nadal, que perdió el número uno a manos del suizo Roger Federer (no está jugando la gira sobre canchas lentas) por no poder defender puntos en el Masters 1000 de Madrid, irá hoy por su octavo título en el torneo romano y si sale campeón volverá a ser el N° 1.

La final se jugará hoy a las 11, hora argentina.