Nueva designación en el Gobierno

El ex diputado Raúl Omar Yung se suma a la gestión del gobernador Gustavo Valdés. Ocupará un lugar en el Ministerio de Seguridad. Es la primera vez en muchos años que un referente del Partido Nuevo se suma a un Gobierno de Encuentro por Corrientes.

“Aún debo reunirme con el Gobernador, pero mi designación es oficial. Soy consejero asesor del Ministerio de Seguridad hasta que Valdés le ponga título a mi nombramiento”, dijo a El Litoral Yung, que se mostró contento por el desafío.

“Es la primera vez que un dirigente orgánico del Partido Nuevo se suma al Gobierno provincial”, recordó el ex diputado.

“Agradezco la confianza depositada por el Gobernador Gustavo Valdés, quien por Decreto 897/18 me asigna funciones en el Ministerio de Seguridad. Por ese motivo presenté mis saludos al ministro, Juan José Lopez Desimoni, y con él conversamos sobre distintos aspectos que tienen que ver con la seguridad de los correntinos, particularmente en el interior provincial. Encontré en el ministro a un funcionario atento, comprometido y profundamente interiorizado de las difíciles tareas que a diario se deben afrontar desde el organismo a su cargo. Asumo con gratitud y responsabilidad las funciones encomendadas”, publicó Yung en su cuenta de Facebook.