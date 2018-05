Por mal tiempo se retrasó hasta el lunes el regreso de ex combatientes

Las malas condiciones meteorológicas obligaron a postergar un día más el regreso del contingente de 20 ex combatientes correntinos en Malvinas, que desde hace una semana visitan las islas por primera vez desde que hace 36 años terminó la guerra.

Este sábado debía llegar al continente la delegación de ex conscriptos de Capital y localidades del interior provincial que viajó el fin de semana pasado a Malvinas. El presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, José Galván, y titular del organismo provincial del sector, informó ayer que por una intensa tormenta de nieve en las islas, el grupo debió atrasar un día más su vuelta a continente. De esta manera, hoy recién arribarán a Río Gallegos y mañana por la tarde estarían en la ciudad de Corrientes, previas conferencias de prensa en Aeroparque y en la vecina ciudad de Resistencia, Chaco.

En la tarde del domingo anterior partieron hasta el cementerio de Darwin donde se realizó una visita y un breve acto, muy emotivo para los ex soldados que recordaron a los que murieron en combate. Visitaron, incluso, tumbas que hasta hace poco no tenían identificación, pero por iniciativas de una ONG se logró saber a ciencia cierta los nombres de los caídos que estaban enterrados en ese lugar. Las placas con la frase “Soldado argentino sólo conocido por Dios”, fueron reemplazadas por otras con el nombre y apellido del caído, entre ellos al menos cinco correntinos. La comitiva de ex combatientes de la provincia había partido el viernes, voló a Buenos Aires en la tarde y por la noche abordó un vuelo a Río Gallegos, donde pernoctaron. Cerca del mediodía del sábado viajaron a Malvinas y arribaron en horas de la tarde.