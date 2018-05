Seis juegos en la agenda dominical

Se disputará hoy la tercera fecha del Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) que lleva adelante el Departamento Femenino.

Otra jornada de intensa acción volverán a tener las chicas con una grilla de partidos que arrancará a las 11 y se extenderá hasta casi el anochecer.

El estadio Coliseo Verde del club El Tala albergará el primer partido del domingo entre Urquiza de La Leonesa y Regatas Corrientes, que en realidad es un cotejo pendiente de la segunda fecha.

A partir de la tarde se disputará en forma íntegra la tercera fecha con cotejos programados tanto en la cancha de El Tala como en el estadio Santiago Simón de Malvinas 1.536 Viviendas, escenario donde jugarán los equipos A y B del elenco de “Las Mil” ante Regatas y Unión Arroyito. En el Coliseo Verde se enfrentarán Independiente ante Juventud de Villa Centenario, Villa San Martín contra Urquiza de La Leonesa, y El Tala frente a Alvear.

Unión Goya es el puntero del torneo con 5 unidades (2-1), 4 puntos suman Villa San Martín, Malvinas 1.536 Viviendas “A” y Unión Arroyito todos con un récord 2-0.

Programación para hoy

Cancha de El Tala

11.00: Urquiza de La Leonesa vs. Regatas Corrientes.

17.00: Independiente vs. Juventud de Villa Centenario.

18.30: Villa San Martín vs. Urquiza de La Leonesa.

20.00: El Tala vs. Alvear.

Cancha de 1.536 Viviendas

17.00: Unión Arroyito vs. Malvinas 1.536 Viviendas “B”.

18.30: Malvinas 1.536 Viviendas “A” vs. Regatas Corrientes.