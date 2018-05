Por José Ceschi

¡Buen día! Al terminar la misa, un pequeño grupo de gente me esperaba en la galería del convento San Francisco de Santiago del Estero. Me llamó la atención una mujer de mediana edad que deseaba conversar conmigo. Le dije que, lamentablemente, me resultaría imposible, debido a un compromiso urgente que tenía. Me respondió que por teléfono no podría hablarme, porque era sorda. Quedé sorprendido de su manera prácticamente perfecta de pronunciar las palabras, y más sorprendido aún de la facilidad con que ella podía leer mis labios. Su nombre, me enteré después, es ampliamente conocido en Santiago y en muchos lugares del país: Marta Flores Taboada. Su figura está ligada a interesantes producciones pictóricas, fotografías y audiovisuales.

Lleva siempre consigo un cartelito original, que dice: “Paciencia, hermano: soy sorda”. Me explica también que los sordos no suelen ser tenidos en cuenta por la sociedad como otros discapacitados. Lo cual es cierto, si los comparamos, por ejemplo con la atención que se brinda a los ciegos.

Con todo, hay una conciencia cada vez mayor de las limitaciones que padecen los que carecen de oído, y hay toda una nueva generación de maestras especiales que se vuelcan generosas y con mucho amor a la rehabilitación de quienes se sienten impedidos.

A propósito de maestras, leí en una vieja “Selecciones” la anécdotas relatada en primera persona por la propia protagonista, Mary Ann Bird. Había nacido con varias deformaciones en el rostro, y sólo oía con mucha dificultad de un oído. Cuando en la escuela hicieron las pruebas auditivas anuales, se practicó la llamada “prueba del susurro”, que consistía en lo siguiente. Cada alumno debía ir hacia la puerta de entrada y tapar uno de los dos oídos. La maestra, señora Leonard, desde el escritorio susurraba alguna frase, como ser: “El cielo es azul”, o “¿Tienes zapatos nuevos?” El chico debía repetir la frase. Luego la prueba se hacía con el otro oído.

Cuando llegó el turno de la nena, hizo una trampita. En vez de tapar con firmeza el oído sano, fingió que lo tapaba, porque no quería que supieran que también tenía ese defecto. La Sra. Leonard pronunció entonces cinco palabras que cambiaron la vida de la chica para siempre: “Quisiera que fueras hija mía...”.

¡Que importante fue escuchar para ella!

¡Hasta mañana!