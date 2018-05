Valdés salió al cruce de la oposición por las tarifas: “Buscan un rédito político”

El gobernador, Gustavo Valdés, indicó que la fijación de tarifas es potestad de los poderes ejecutivos, por lo que con el debate en el Congreso se busca sacar un rédito político. “Los gobernadores no tienen que concurrir al Congreso para participar del debate por el régimen tarifario”.

“La cuestión de tarifas no es una cuestión del Congreso. Si cada vez que tenemos que modificar una tarifa se tiene que convocar a un plenario de comisiones, no se puede gobernar. Es un pedido de la oposición para sacar un rédito político”, aseguró Valdés, en declaraciones a radio Concepto, reproducido por Télam.

“Las tarifas corresponden a los (Poderes) Ejecutivos”, añadió el mandatario radical, que integra las filas de Cambiemos.

Valdés apuntó contra el kirchnerismo al señalar que “aquellos que regalaron (la energía) durante muchísimo tiempo y nos llevaron a esta situación, ahora pretenden ser los salvadores de la Patria”. Y subrayó que “la Argentina del pasado perdía 10 mil millones de dólares por el desastre de la política energética del anterior gobierno”.

“A ningún gobernador o presidente le gusta firmar un decreto para aumentar tarifas. (Son) miles de millones de pesos que tienen que estar destinados al desarrollo del país y no a subsidiar una tarifa”, sostuvo el gobernador.

Valdés consideró que los gobernadores no tienen que concurrir al Congreso para participar del debate por el régimen tarifario y volvió a la crítica: “Si decidimos subsidiar todo en la Argentina, el camino es hacia Venezuela. Tenemos que tener un país en desarrollo”.

“Cuando yo era diputado nacional (2013 a 2017), en los lugares más selectos de Buenos Aires pagábamos 25 pesos la energía; en Corrientes ya pagábamos 800 pesos. Hay que sincerar el sistema de tarifas y no ser hipócritas”, sostuvo el gobernador correntino.

El proyecto que se debatirá el martes en las comisiones del Senado dispone retrotraer los aumentos tarifarios a los valores de noviembre de 2017 y que las subas no pueden superar el índice de variación salarial para familias y de precios mayoristas para las pymes.

El Presidente se prepara para vetar la ley que limita el aumento de tarifas, al mismo tiempo que negocia con los dirigentes e intenta revertir la imagen negativa que le proyectan las encuestas con la vuelta del timbreo. Mañana se acercará hasta el Parlamento el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Allí les dará letra a los legisladores de Cambiemos para que defiendan la postura a favor del incremento tarifario. Una posibilidad es que la iniciativa se trate en la sesión del próximo 30 de mayo. La ley, si es aprobada, establece que las tarifas deben volver a los niveles que tenían el 1° de noviembre pasado, y que las subas no pueden superar los aumentos salariales, cálculo difícil de hacer con paritarias e inflación en constante movimiento.