Reclamando paritarias, gremios docentes se manifestaron frente al Ministerio de Educación

En diálogo con ellitoral.com.ar, afirmaron que este miércoles se cumplen 30 años de la Marcha Blanca (realizada en 1988 por docentes de todo el país) y que en ese momento se reclamaba por una Ley Nacional de Educación, una Ley de Paritaria Nacional y por un salario mínimo e igual para todos los docentes del país.

Docentes de#Corrientesse manifiestan frente al Ministerio de Educación de la Provincia de cara a la#MarchaFederalEducativapic.twitter.com/ZXEjO7e3Km — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral)21 de mayo de 2018

“Es decir, muchas de las consignas que hoy mismo estamos reclamando después de 30 años, cuando teníamos la paritaria y ésta había demostrado que resolvía los conflictos salariales docentes, volvemos en el 2018, en virtud de la anulación de la paritaria nacional por parte del Gobierno, a tener conflictos provincia por provincia”, afirmó uno de los dirigentes gremiales.

Hoy, a dos meses de haber iniciado el ciclo lectivo hay más de 10 provincias con conflictos por no haber acordado el salario, sostuvieron manifestantes.

El reclamo docente por parte de gremios de Corrientes radica en la apertura de discusiones paritarias con el fin de llegar a un 30% de aumento de los salarios. Asimismo, desde el gremio SUTECO sostienen que son 1.300 millones de pesos que no llegan a la provincia y que tiene que ver con la redistribución del ingreso.

“Le decimos al gobierno provincial que no se arrodille ante el gobierno nacional que nos trae miseria y desazón y que no vamos a ser cómplices de este feroz ajuste que está sufriendo nuestro pueblo”, sostuvo Fernando Ramirez, Secretario General de SUTECO en diálogo con ellitoral.com.ar.

Otra de las exigencias de las y los trabajadores de la educación provincial es la mejora en infraestructura, al respecto el dirigente Ramirez sostuvo que “son problemas conducentes de la política nacional de ajuste y que hoy por suerte el pueblo argentino comienza a ver con mucha claridad porque aparece la cabeza de la bestia que es el Fondo Monetario Internacional”.

“Esta Marcha Federal comenzó en Formosa, luego en Chaco, ahora pasamos por este Ministerio de Educación que está cerrado a las discusiones paritarias y que cerró una pauta salarial del 15% y de esta manera estamos perdiendo el 10% de nuestro poder adquisitivo del salario. Esto nos retrotrae a la política salarial de los años 90”, concluyó Ramirez.

Manifestación docente fente al Ministerio de Educación de la provincia. Profesionales de Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos se movilizarán hasta la Ciudad de Buenos Aires a la#MarchaFederalEducativapic.twitter.com/pY9ThApYBt — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral)21 de mayo de 2018