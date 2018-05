El Club Español nació para los inmigrantes y un siglo después es el faro del deporte local

El 15 de mayo de 1918 fue fundado por José Oca Duran como un espacio recreativo para los inmigrantes españoles que habitaban en Santa Lucía y alrededores. Por ello, fue bautizado como Club Social Español. Desde hace un par de años atrás, la actual comisión directiva no sólo logró reactivarlo, sino que además afianzó el desarrollo del perfil deportivo de la institución. En la noche del sábado se realizó una fiesta en la que también participó el gobernador Gustavo Valdés, quien como obsequio anunció que la Provincia solventará la instalación de parqué en el piso de la cancha de básquet y techará otro de los espacios de la entidad.

“El primer presidente fue José Oca Duran y en aquel momento estaba destinado únicamente para quienes eran españoles y sólo podían acudir después de haber cumplido 18 años de edad. Había una biblioteca y también se reunían para disfrutar de veladas en la que participaban de juegos de naipes”, contó quien desde octubre del 2013 lidera la comisión directiva del club, Laura Delgado. Ella, junto con quienes integran ese grupo de trabajo, logró no sólo restaurar las instalaciones, sino también convertirlas en un espacio donde se impulsa la integración comunitario y se fomentan diferentes actividades deportivas.

Para fortalecer las características del nuevo perfil de la institución, hace dos años atrás modificaron el estatuto. Desde aquel momento dejó oficialmente de ser un lugar exclusivo. “Ahora, pueden ser parte todos los pobladores que lo deseen y sin ningún tipo de límite de edad”.

Estos cambios no sólo se plasmaron en el estatuto, sino también en el mismo nombre de la institución que de Club Social Español pasó a llamarse Club Social y Deportivo Español.

Integración

En la actualidad, la entidad santaluceña posee 495 socios y en sus instalaciones se practican los más variados deportes: básquet, vóley, taekwondo, gimnasia, patín y tienen proyectado incorporar otras actividades.

“Si bien competimos y, por supuesto, hemos obtenido diferentes galardones, lo más importante no son los trofeos sino contar con un espacio de contención para los chicos”, destacó Delgado en diálogo con El Litoral, al tiempo que observaba un partido en el que precisamente un equipo del club jugaba en Colonia Carolina.

Esta actividad se concretaba horas después de finalizada la cena show con la que, en la noche del sábado, celebraron el centenario del Club Social y Deportivo Español en Santa Lucía.

Un festejo del que, además de socios y pobladores en general, participaron autoridades, entre ellos, el intendente José Sananez, el gobernador Gustavo Valdés, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani y los legisladores Juan José Fernández Affur y Horacio Pozo.

Precisamente, previo a la cena, los funcionarios recorrieron las instalaciones que fueron restauradas en su totalidad. “El sábado al mediodía terminamos de pintar la última parte. Y así quedó todo terminado. Incluso, se recuperaron sillas y una mesa en la que antes se realizaban los juegos de cartas”, detalló Delgado. Al mismo tiempo, acotó que esos elementos que son parte del patrimonio histórico están en la sala donde se exhiben las imágenes de quienes fueron presidentes en la institución. Allí, a partir de ahora se harán las reuniones de la mesa directiva.

“Fue una velada especial y recibimos como obsequio el compromiso del Gobernador de ejecutar dos obras que son importantes para el club, como la instalación del piso de parqué en la cancha de básquet y el techado de un predio que logramos recuperar”, afirmó la presidente del Club Social y Deportivo Español que desde hace un siglo es parte de la historia de Santa Lucía.