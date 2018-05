En los segundos finales, Corrientes rescató un empate contra Posadas

En el inicio del 42° Torneo Argentino de Selecciones A, que organiza la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (Cafs) y que está jugándose en el estadio cerrado Círculo Trovador de Vicente López, en Buenos Aires, a los elencos correntinos que participan les tocó una de cal y otra de arena.

Por un lado, Futsal Corrientes, jugando en el “Grupo de la Muerte” (zona A), por el nivel de los cuatro seleccionados que lo conforman, igualó en un duro debut 3 a 3 contra Posadas. El elenco correntino debió remontar un partido desfavorable, pero finalmente consiguió la igualdad en la recta final del cotejo.

Futsal Corrientes no hacia pie ante el equipo de la tierra colorada y le costó entrar en partido, eso le permitió al sólido Posadas ponerse 2 a 0 arriba en el marcador e irse al descanso con ese resultado.

En la reanudación, rápidamente, Matías Blanco acortó cifras (2 a 1). Al promediar el segundo tiempo un error garrafal en el juego de los correntinos le permitió a Posadas sacar provecho y ponerse 3 a 1, en un escenario complejo para los dirigidos por Alejandro Acevedo, más aún cuando por una fuerte infracción fue expulsado el arquero Juan Pedro Simón a pocos segundos del final.

Pese a que quedaban apenas unos segundos y que siempre estuvo al frente del marcador, primero 2 a 0 y luego 3 a 1, el conjunto posadeño no pudo sostener la ventaja y con un gol de penal y otro de tiro libre sin barrera (ambos de Matías Blanco, la figura de la cancha), Corrientes se lo empató en los instantes finales (3 a 3).

Hoy, a las 19.30, Futsal Corrientes jugará su segundo partido ante el tricampeón Mendoza.

En tanto el equipo de Corrientes Interior sufrió una derrota de 4 a 2 ante Formosa, en el resultado negativo de la jornada inaugural. Por la segunda jornada de la zona C desde las 18 se enfrentará contra Ushuaia.

Todas las selecciones jugarán cuatro partidos en la fase de grupos (son tres zonas), entre la jornada de ayer y la del miércoles. Una vez concluidas estas cuatro fechas, los mejores ocho elencos (los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros) pasarán a cuartos de final, instancia que se disputará el jueves.

En la jornada del viernes serán las semifinales y el sábado el cruce por el tercer y cuarto puesto y la gran final por el título de campeón.

Asimismo, al cabo de la jornada del miércoles, los tres últimos de cada grupo y el peor tercero de las zonas A, B y C, perderán la categoría y no podrán seguir compitiendo en el Torneo Argentino de Selecciones A.