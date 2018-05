Lapidarios tuits de Moria Casán, dedicados a Marcelo Tinelli

No hay nombres, de protagonistas ni de programas. La excepción se da cuando menciona a su propio ciclo en América, Incorrectas. Sin embargo, la referencia parece clara: Moria Casán habla de Marcelo Tinelli, ShowMatch y Yanina Latorre en una serie de mensajes que en el mediodía de este sábado dejó en Twitter.

Así, por caso, tras pedir que no le pregunten más por un “show que no está al aire”, La One confiesa sus ganas de participar del nuevo ciclo del Bailando (debutaría a principios de julio, según Adrián Suar). Pero claro, haciendo una rotunda aclaración: “Desearía que me convocaran para pagar lo que me deben o alguito”. (Es sabido que Ideas del Sur, a través del Grupo Indalo, mantiene una deuda con los integrantes del último jurado: Pampita Ardohain, Marcelo Polino, Ángel De Brito y la propia Moria).

Pero es entonces cuando Moria, en sendas frases cargadas de ironía y sarcasmo, estaría haciendo referencia al propio Tinelli: “Aunque sea un saludito -pide- por el día que tomé microfonito y salvé programito. Ser caballerito cuesta tan poquito. ¡Qué abajito, ja!”.