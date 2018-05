Nicole sobre la conducción de Pampita: “El aire le cuesta”

No fue una semana fácil para Nicole Neumann. Luego de que Pampita confirmara que pensaba sumar a Fabián Cubero como panelista de su programa, trascendieron rumores de que la modelo había pegado el grito en el cielo, algo que desmintió rotundamente.

Eso se sumó a las chicanas de Pampita cuando invitó a Mica Viciconte y sacó a Cubero al aire mientras el futbolista estaba con sus hijas. “Lo que me hace saltar es que expongan a mis nenas a cosas que no están buenas”.

“Yo no lo hubiera hecho. La pasé pésimo con el chiste en el programa de Pampita, lloré bastante”, afirmó en declaraciones a Agarrate Catalina. Pampita no se quedó atrás y esta semana invitó al futbolista a su programa, donde incluso él le recordó los mensajes que se enviaron por privado donde la había querido “conquistar”.

“Siento que algunos se cuelgan de mi imagen y de mi nombre. La gente se va colgando de lo que le garpa, le rinde en ese momento y va a dar que hablar. Me he vuelto una gran fuente de laburo para otras personas, así que bueno, bienvenido sea. Le di minutos de fama a varias personas”, lanzó Nicole en referencia a su ex marido y Viciconte.

Cuando vio la oportunidad, Neumann no dudó en tirarle un “palito” a su colega: “Estar con Robertito Funes en Tardes Nuestras es un súper training. No es lo mismo que el caso de Pampita, el aire le está costando y es mucho más exigente”. Consultada por la posibilidad de ser jurado en el Bailando, fue categórica: “Estoy súper cómoda en Telefé, tengo contrato ahí y estoy bárbaro. No se puede estar en Telefé y Canal 13 al mismo tiempo. Es un honor y una súper pantalla, pero acá me estoy armando una carrera y estoy buscando mi lugar”.