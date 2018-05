Por el salario, en Corrientes convendría ser legislador antes que un ministro

Cuestión de billetera. En el gabinete provincial los salarios no superarían los 65 mil pesos mensuales.

Hablar de salarios siempre es una cuestión penosa, por dos cuestiones: el promedio es muy bajo o muy alto. Esta nota tiene un poco de ambas, ya que surgió a raíz de un escándalo en la vecina provincia de Chaco, donde se filtró el recibo de sueldo de una vocal del instituto de Cultura que cobró nada menos que 290 mil pesos (ver recuadro). Fueron varios los ministros, subsecretarios y funcionarios que despotricaron al enterarse de lo que percibió la colega chaqueña. Sucede que en Corrientes un ministro del gabinete cobra un sueldo mensual que no supera los 65 mil pesos, incluyendo antigüedad y título universitario.

“Yo, con 10 años de antigüedad y título universitario, casi llego a los 55 mil por mes”, confirmó a El Litoral un subsecretario.

La diferencia es notoria no sólo con la funcionaria chaqueña sino, además, con un concejal capitalino que cobra por mes 70 mil pesos más otros 70 mil en concepto de cupo. Los legisladores provinciales superan con facilidad esa cifra.

Todo parece indicar que en la provincia de Corrientes conviene ser concejal o legislador antes que funcionario. “En los pasillos siempre se comenta que nadie quiere ser ministro porque los ningunean y ganan poco. Todos quieren bancas provinciales”, confió un ex legislador.

La brecha se amplía sólo al cruzar el puente, en el Chaco, donde un ministro cobraría más de 90 mil pesos. También en Misiones, donde en 2016 el sueldo del gobernador Hugo Passalacqua pasó de $40.396 a $80.570. Desde entonces, hubo aumentos cada año.

Cuestión de bancas

Un informe del diario La Nación, publicado hace un par de meses, destaca que en Formosa los legisladores no llegan a los $130.000 mensuales. Pero es un cálculo conservador: son los $50.000 que cobran en blanco y los 80.000 que recibe en negro un diputado opositor que recién ingresa (que percibe otros 80.000 para asesores). Fuentes locales indicaron que un diputado oficialista con antigüedad puede cobrar hasta 90.000 pesos en blanco y más de 200.000 en gastos reservados.

En Santa Fe, un diputado sin antigüedad ni título cobra 120.000 pesos de bolsillo. Son 70.000 pesos en dieta y 50.000 en gastos de representación. Además, manejan el Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), que es la envidia nacional: 250.000 pesos mensuales para ayuda social, contratos y viáticos, que, si no se usan cada mes, se acumulan anualmente. Los senadores provinciales multiplican esa suma. “Es la institucionalización del mangueo”, resumió un legislador.

En Misiones, un diputado raso cobra unos 110.000 pesos, apenas por encima que sus pares de Corrientes: perciben entre 91.000 y 107.000 pesos, aunque dos diputados señalaron que, en realidad, con desarraigo, movilidad y otros conceptos superan los 140.000. A partir de mayo, los correntinos manejarán 30.000 pesos mensuales más para ayuda social.

Según los datos oficiales del último semestre del 2017, el presidente Mauricio Macri percibe un sueldo bruto de 208 mil pesos . Este año anunció que congelaría salarios de todo su gabinete.

Moneda nacional

Si se analizan los salarios de nacionales, el promedio es un poco más alto.

Un ministro nacional cobra un sueldo bruto mensual de $183 mil, a lo que se le debe restar cerca de un 17% de aportes para determinar el sueldo neto. El dato corresponde a septiembre de 2017, último disponible, publicado por el Ministerio de Modernización de la Nación. Esto incluye a todos los ministros y al jefe de Gabinete, Marcos Peña. En el mismo mes el Presidente percibió un sueldo bruto de $208 mil y la vicepresidenta, Gabriela Michetti, cobró $192 mil.

Hay algunos casos en los que los salarios son superiores.

El ministro de Turismo, Gustavo Santos, cobra $13.200 más por el llamado plus del desarraigo, ya que viene del interior. Por otra parte, el canciller Jorge Faurie que, hasta junio de 2017 era embajador en Francia, forma parte del Personal del Servicio Exterior de la Nación y su salario lo determina la ley de Servicio Exterior. Por eso, en septiembre de 2017 su sueldo bruto era de $347 mil, un 90% más que el resto de los ministros.

En tanto un legislador nacional percibe una dieta de 200 mil pesos, que incluyen desarraigo, pero pueden hasta duplicar el monto si canjean sus pasajes de avión. (JAG)

El dato

El Gobierno provincial realizó un sondeo de medición de cada uno de sus ministros. Los resultados habrían sido poco alentadores, por eso el Gobernador había dicho que “hoy por hoy no estoy disconforme, pero (el gabinete) tiene que levantar la puntería, hay que acertar más”.