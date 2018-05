Sampaoli da a conocer la lista de los 23 jugadores para el Mundial

Con la expectativa centrada en la convocatoria del correntino Maximiliano Meza, el técnico del Seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, dará a conocer hoy la lista de 23 futbolistas que en un principio representarán al país en la Copa del Mundo de Rusia.

La duda sobre los nombres definitivos es porque el DT se tomaría hasta fin de mes para observar el estado en el que se encuentra cada uno de los integrantes antes de embarcarlos rumbo al tramo final de la preparación en Barcelona.

Por este motivo, el técnico planea un comienzo de la preparación en el predio de AFA, en Ezeiza, donde hoy a las 13 ofrecerá una conferencia de prensa para comunicar los nombres de los componentes de esa nómina y otras cuestiones inherentes a la cita mundialista.

Quien habría ingresado a último momento a ser considerado por el entrenador de Casilda, es el marcador lateral, Cristian Ansaldi, uno de los marcadores laterales de la lista de 35 que dio a conocer el lunes pasado.

El actual marcador de punta del Torino italiano, que ya vistió los colores del Seleccionado argentino cuando Gerardo Martino, que lo conocía de Newell’s Old Boys, lo citó para una gira por Inglaterra, jugó 24 partidos en esta temporada del Calcio y marcó un gol.

Aunque en su esencia es marcador de punta izquierdo, también puede desenvolverse por la derecha, lo que lo transforma en una buena alternativa para el técnico.

Un caso paradigmático es el del arquero Franco Armani, quien llegó desde Colombia a River Plate para desplazar a fuerza de tapadas y voladas del segundo al cuarto puesto de arquero a Nahuel Guzmán, haciendo peligrar, incluso, la titularidad del mismísimo Sergio Romero, el guardavallas con más presencias en la historia del Seleccionado argentino y con menos en cada uno de los clubes en los que jugó en los últimos 10 años.

Armani, oriundo también de Casilda, no solamente desplazaría a Guzmán, sino también a otro arquero que, al igual que él, juega en el fútbol mexicano y que también tenía aspiraciones mundialistas, tal el caso de Agustín Marchesín.

Otro que aparecería en la lista es el mediocampista Guido Pizarro. El ex Lanús, que eliminó de la lista al ex River, Matías Kranevitter, se subió a esta historia también a lo último, después de que Lucas Biglia se fracturara tres vértebras hace poco más de un mes, lesión provocada por su compatriota Alejandro “Papu” Gómez, que hizo incluso peligrar su participación mundialista.

Quien no estaría entre los citados por el DT de la Selección es el jugador del Inter, y goleador de la serie A de Italia, Mauro Icardi.

A 40 años de que César Luis Menotti diera una polémica lista del futuro campeón del mundo en el que había quedado fuera del plantel en el corte definitivo nada menos que Diego Armando Maradona, hoy Sampaoli citará a 23 jugadores.