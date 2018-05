San Martín y Sarmiento jugarán por el segundo ascenso a la A

San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín clasificaron ayer a la final por el segundo ascenso a la Superliga, al dejar en el camino a Agropecuario Argentino de Carlos Casares y Brown de Adrogué, respectivamente, en los encuentros “de vuelta” por las semifinales del reducido.

En un colmado estadio La Ciudadela, San Martín construyó una cómoda victoria sobre Agropecuario Argentino, al que superó por 3 a 0, con dos anotaciones de Claudio Bieler y el restante de Matías García.

El conjunto tucumano tenía ventaja deportiva sobre su rival, por haber terminado mejor ubicado en la tabla general, y le bastaba con el empate para clasificarse, porque en la ida igualaron 0 a 0, pero aprovechó las ventajas que le otorgó la defensa rival para conseguir una victoria sin sobresalto, ya que antes de la media hora de juego tenía todo resuelto.

Bieler, capitán y goleador de los tucumanos, fue la gran figura del encuentro, ya que aportó dos goles y asistió a García en la primera conquista, la que le dio al local la tranquilidad necesaria para encarar el juego.

El centrodelantero, en posición adelantada cuando partió el pase, bajó con mucha categoría un pelotazo de Juan Galeano, y cuando enfrentó a Fabián Assman tocó la pelota al medio para que García defina con el arco a su disposición.

En el segundo gol, los delanteros locales presionaron en la salida; le robaron el balón a Lucas Vesco y Bieler no perdonó, en tanto que un grosero error de Asmann, que perdió la pelota al intentar eludir en el área chica, le permitió anotar el segundo personal y el tercero del equipo al inicio del complemento.

En Adrogué, Sarmiento dio el golpe. Tras no poder ganar en Junín, el equipo dirigido por Iván Delfino consiguió la clasificación a la final en un reducto siempre difícil, como es el estadio Lorenzo Arandilla.

El conjunto local dominó en el campo rival en los primeros minutos, comandado por el liderazgo ofensivo de Luciano Nieto y el buen trabajo sin pelota de Leandro Garate, frente a un Sarmiento deslucido.

La apertura del marcador llegó en una pelota recuperada por Gonzalo Bazán en la salida de Brown, quien asistió a Lucas Passerini, quien definió cruzado ante la salida de Martín Ríos.

El local encontró la igualdad en los pies de Martín Minadevino, que aprovechó un rebote tras una atajada de Fernando Pellegrino, para definir con una volea de zurda en completa soledad.

Brown y Sarmiento propusieron un juego de ida y vuelta en el complemento, con el mediocampo solamente como zona de tránsito rápido, y en ese pasaje el dueño de casa pasó al frente en una jugada de pelota parada que terminó en el tanto del lateral izquierdo Alberto Stegman, aunque minutos después apareció la igualdad de Gonzalo Bazán.

A partir de ahí, Sarmiento se impuso con contundencia. Nicolás Miracco llegó al tercero, ingresando en soledad por la izquierda, y cuando todo Brown buscaba la igualdad que le permitiera hacer valer su ventaja deportiva, llegó un contraataque letal encabezado por Patricio Vidal, quien metió el pase atrás para que Guillermo Farré defina el pleito.

Con el triunfo, los juninenses le rompieron el invicto de local a Brown, además de ser el equipo que más goles conquistó en Adrogué.

El primer partido de la serie decisiva se jugará el fin de semana en Junín y la revancha una semana después en La Ciudadela, aunque en esta ocasión ya no habrá ventaja deportiva por lo que, si no hay un ganador al término de los 180 minutos, el ascenso se definirá con remates desde el punto del penal.