Uruguay bajó del Mundial a hombre acusado de torturas

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió prescindir del jefe de seguridad de la selección, Miguel Zuluaga, por las denuncias que lo vinculan con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).

Un comunicado oficial indicó que “de común acuerdo entre las partes y en aras del interés supremo que implica la selección nacional se decide que Miguel Zuluaga no será convocado para el Mundial de Rusia 2018”. Zuluaga, que revistó en los Servicios de Inteligencia de la policía uruguaya en la década de 1970, tenía una relación laboral temporal con la AUF, por lo cual no se trata de una destitución sino de la no renovación de ese vínculo para el Mundial de Rusia que arrancará el próximo mes.